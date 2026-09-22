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VREMENSKA PROGNOZA

Vjetar udara preko 110 km/h, aktiviran Meteoalarm, promjena tek stiže

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Tea Blažević
|
22. ruj. 2026. 07:10
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pixabay
Kammy27 / Pixabay / ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

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Pretežno vedro je diljem Hrvatske, ima tek u dijelu unutrašnjosti umjerene do povećane naoblake. Na moru je vjetrovito, puše jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima mjestimice i preko 110 km na sat. Na snazi je viši stupanj upozorenja pute sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Stoga je na cestama u priobalju zabrana za pojedine skupine vozila, izvještava Hrvatski autoklub.

U nastavku utorka tek je rijetko gdje u unutrašnjosti moguće malo kiše ili kakav prolazni pljusak. Sunčanije na Jadranu. 

Srijeda će donijeti pretežno sunčane prilike. Bura će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutro će biti vrlo svježe u kopnenim krajevima. 

Četvrtak će biti uglavnom suh u prvom dijelu dana, no kasnije poslijepodne sa sjevera naoblačenje s kišom, pljuskovima s grmljavinom diljem zemlje. Lokalno će biti obilnije oborine. 

U noći na petak i tijekom petka oborina će zahvatiti i cijelu Dalmaciju, no veći dio dana prevladavat će uglavnom suho. Bura će ponovno jačati na moru. 

Za vikend stabilno. 

Teme
vremenska prognoza

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