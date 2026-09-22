Vjetar udara preko 110 km/h, aktiviran Meteoalarm, promjena tek stiže

Pretežno vedro je diljem Hrvatske, ima tek u dijelu unutrašnjosti umjerene do povećane naoblake. Na moru je vjetrovito, puše jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima mjestimice i preko 110 km na sat. Na snazi je viši stupanj upozorenja pute sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Stoga je na cestama u priobalju zabrana za pojedine skupine vozila, izvještava Hrvatski autoklub.