24 sata dnevno
Bijela kuća pokrenula Trump TV
Bijela kuća pokrenula je Trump TV, YouTube kanal koji emitira program 24 sata dnevno.
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Potez je uslijedio nekoliko dana nakon što je predsjednik Trump zabranio pristup novinarima CNN-a, Politica i MS NOW-a zbog njihova izvještavanja o njemu i njegovoj administraciji, a medijske kuće su u solidarnosti bojkotirali praćenje Trumpa.
Najvažniji trenuci
Emitiranje je počelo u ponedjeljak u 19 sati prijenosom Trumpova govora s Mount Rushmorea od 3. srpnja, u sklopu programa pod nazivom "Trump TV: The Essentials Station". U opisu kanala na YouTubeu stoji: "Gledajte najvažnije trenutke Trumpove administracije na jednom mjestu.
Najbolji videozapisi, ključni govori i najzanimljiviji isječci emitiraju se 24 sata dnevno i ažuriraju u stvarnom vremenu. Budite informirani i u tijeku s događajima!" Bijela kuća je sličan opis objavila i na društvenoj mreži X, uz dodatak:
"Nije svaki važan trenutak završio na vašim televizorima, ali sada može." Video se prikazuje i na službenoj internetskoj stranici Bijele kuće unutar YouTube prozora, pored kojeg stoji oznaka "White House Live", prenosi Index.
U prozoru je pisalo da program trenutno nije dostupan ("Off Air") uz poruku gledateljima da ostanu uz kanal. Ispod oba prozora nalazi se traka s vijestima koja donosi službene objave i izjave, među kojima su i pohvale za Trumpove predsjedničke odluke. Zasad nije jasno hoće li Trump TV prenositi događaje uživo u kojima sudjeluju predsjednik i njegova administracija.
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