Bijela kuća pokrenula Trump TV

U prozoru je pisalo da program trenutno nije dostupan ("Off Air") uz poruku gledateljima da ostanu uz kanal. Ispod oba prozora nalazi se traka s vijestima koja donosi službene objave i izjave, među kojima su i pohvale za Trumpove predsjedničke odluke. Zasad nije jasno hoće li Trump TV prenositi događaje uživo u kojima sudjeluju predsjednik i njegova administracija.