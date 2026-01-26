polarni vortex
SAD pod "arktičkom opsadom": Snažna snježna oluja odnosi živote, proglašena izvanredna stanja
Opasna zimska oluja zahvatila je SAD, usmrtivši najmanje sedam ljudi i ostavivši stotine tisuća kućanstava bez električne energije.
Škole i ceste diljem zemlje zatvorene su, a letovi su otkazani jer su se, prema Nacionalnoj meteorološkoj službi (NWS), „po život opasni” uvjeti na snazi su od Teksasa do Nove Engleske.
Najmanje dvije osobe umrle su od hipotermije u Louisiani, a druge smrti povezane s olujom prijavljene su u Teksasu, Tennesseeju i Kansasu, javlja BBC.
Do nedjelje poslijepodne više od 800.000 kućanstava ostalo je bez struje, prema poweroutage.us. U međuvremenu je otkazano više od 11.000 letova, javio je FlightAware.
Obilne snježne padaline, susnježica i ledena kiša — opasan fenomen kod kojeg se kapljice kiše odmah smrzavaju na površinama — mogle bi potrajati danima, a oluja bi mogla utjecati na oko 180 milijuna Amerikanaca, što je više od polovice stanovništva.
„Snijeg i led će se topiti vrlo, vrlo sporo i neće uskoro nestati, a to će otežati sve napore oporavka”, rekla je meteorologinja Nacionalne meteorološke službe Allison Santorelli za CBS News, američkog medijskog partnera BBC-ja.
Ministarstvo zdravstva Louisiane potvrdilo je u nedjelju da su dvojica muškaraca umrla od hipotermije.
Gradonačelnik Austina u Teksasu rekao je da je zabilježena smrt povezana s „izlaganjem vremenskim uvjetima”.
Dužnosnici u Kansasu rekli su da je žena, čije je tijelo pronađeno u nedjelju poslijepodne prekriveno snijegom, „možda podlegla hipotermiji”.
U Tennesseeju su također prijavljene smrti triju osoba povezane s vremenskim uvjetima.
Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani napisao je u objavi na X-u da je u gradu u subotu umrlo najmanje pet ljudi, ali je dodao da uzrok smrti još nije utvrđen.
Ipak je rekao: „To je podsjetnik da svake godine Njujorčani podlegnu hladnoći.”
Guvernerka države New York Kathy Hochul upozorila je stanovnike da ostanu u kućama i da ne izlaze na ceste.
„Ovo je zasigurno najhladnije vrijeme koje smo vidjeli, najhladnija zimska oluja koju smo imali godinama”, rekla je u nedjelju.
"Arktička opsada"
„Neka vrsta arktičke opsade zavladala je našom državom i mnogim drugim državama diljem zemlje.”
Hochul je rekla da se očekuje da će „brutalni” uvjeti donijeti najduži hladni val i najveće količine snijega u posljednjih nekoliko godina.
„Ovo ledi kosti i opasno je”, rekla je.
Guverner Kentuckyja Andy Beshear rekao je u nedjelju da država bilježi više leda i manje snijega nego što je prvotno bilo predviđeno.
„To nije dobra vijest za Kentucky”, rekao je.
Meteorološki stručnjaci upozorili su da je jedna od najvećih opasnosti ove oluje led, koji može oštetiti drveće, srušiti električne vodove i učiniti ceste nesigurnima.
U Virginiji i Kentuckyju vlasti su intervenirale zbog stotina prometnih nesreća na cestama.
Kanadu su također pogodile obilne snježne padaline i stotine otkazanih letova.
Dužnosnici procjenjuju da će u provinciji Ontario pasti 15–30 cm snijega (5–11 inča).
Proglašena izvanredna stanja
Gotovo polovica saveznih država proglasila je izvanredno stanje, a škole diljem zemlje već otkazuju nastavu u očekivanju da će se oluja nastaviti i u ponedjeljak. Američki Senat također je otkazao planirano glasanje za ponedjeljak navečer.
Proglašavajući izvanredno stanje u glavnom gradu, gradonačelnica Washingtona Muriel Bowser rekla je: „Ovog vikenda u Washingtonu DC doživljavamo najveću snježnu oluju u posljednjem desetljeću.”
Iako su mjesta na sjeveru, poput Dakote i Minnesote, navikla na temperature ispod ništice zimi, neobično je vidjeti tako ekstremnu hladnoću u državama poput Teksasa, Louisiane i Tennesseeja, gdje su temperature oko 15–20°C ispod sezonskog prosjeka.
Te bi države također mogle doživjeti nakupine leda debljine oko jednog inča (oko 2,5 cm) uzrokovane ledenom kišom.
Prema meteorološkim stručnjacima, polarni vrtlog — prsten snažnih zapadnih vjetrova koji se svake zime formira iznad Arktika i zadržava džep vrlo hladnog zraka — doveo je do ove snažne oluje.
Kad su vjetrovi jaki, vrtlog ostaje na mjestu, no kada oslabe, vrtlog se spušta južnije i hladan zrak prodire prema SAD-u. Kako se hladan zrak susreće s toplijim zrakom na jugu, zrak se diže i stvaraju se olujne fronte.
U ovom slučaju, zimska oluja gura se prema sjeveru i istoku, do utorka prolazi kanadsko pomorsko područje, ali iza sebe ostavlja još hladnog zraka. Prognozira se da će opasno niske temperature potrajati do početka veljače.
Neki stručnjaci smatraju da bi klimatske promjene mogle utjecati na ponašanje polarnog vrtloga zbog promjena u temperaturama morske površine u našem sve toplijem svijetu.
