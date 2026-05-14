Američki sud blokirao sankcije protiv Francesce Albanese: "Ugroženo joj je pravo na slobodu govora"

Savezni sudac iz Washingtona Richard Leon je privremeno blokirao američke sankcije protiv Francesce Albanese, stručnjakinje Ujedinjenih naroda za palestinska područja, ocijenivši da je administracija Donalda Trumpa vjerojatno prekršila njezina prava na slobodu govora uvođenjem mjera nakon što je kritizirala rat američkog saveznika Izraela u Gazi.
Sankcije su joj zabranjivale ulazak u SAD i korištenje bankarskih usluga u toj zemlji. Albanese, talijanska odvjetnica i posebna izvjestiteljica UN-a za palestinska područja pod izraelskom okupacijom, preporučila je Međunarodnom kaznenom sudu (ICC) pokretanje postupaka za ratne zločine protiv izraelskih i američkih državljana, prenosi Guardian.
Američki državni tajnik Marco Rubio uveo je sankcije Albanese u srpnju 2025., nakon izvršne uredbe koju je potpisao Trump, a kojom se omogućava poduzimanje takvih mjera protiv osoba povezanih s istragom ICC-a o izraelskim akcijama u Gazi.
Albanezin suprug i kći, koja je američka državljanka, tužili su Trumpovu administraciju u veljači, tvrdeći da američke sankcije "praktički onemogućuju njezino korištenje bankarskih usluga i čine gotovo nemogućim podmirivanje svakodnevnih životnih potreba".
BREAKING! US court ha suspended the US sanctions against me!— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) May 13, 2026
As the judge says: "Protecting the Freedom of speech is always just the public interest".
Thanks to my daughter and my husband for stepping up to defend me, and everyone who has helped so far.
Together we are One. pic.twitter.com/z6L3tb7Esp
Sudac Leon zaključio je da činjenica da Albanese živi izvan SAD-a ne umanjuje njezinu zaštitu prema Prvom amandmanu američkog ustava te da je Trumpova administracija pokušala regulirati njezin govor zbog "izražene ideje ili poruke".
"Albanese nije učinila ništa drugo osim govorila", napisao je Leon u svom mišljenju. "Nesporno je da njezine preporuke nemaju obvezujući učinak na postupke ICC-a, one nisu ništa više od njezina mišljenja."
Albanese je sankcije opisala kao dio šire američke strategije slabljenja međunarodnih mehanizama odgovornosti.
