Obitelj Francesce Albanese tuži SAD zbog sankcija: "Predanost pravdi važnija je od osobnih interesa"

Albanese, talijanska državljanka, dugo je bila na meti kritika izraelske vlade i njezinih saveznika u SAD-u zbog svojih osuda nasilja nad Palestincima. Njezina međunarodna prepoznatljivost porasla je nakon što je Izrael 8. listopada 2023. pokrenuo rat u Gazi. Prema stručnjacima i lokalnim zdravstvenim dužnosnicima, u tom je sukobu poginulo više od 75.000 Palestinaca.