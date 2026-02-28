un-ova izvjestiteljica
Obitelj Francesce Albanese tuži SAD zbog sankcija: "Predanost pravdi važnija je od osobnih interesa"
Obitelj posebne izvjestiteljice Ujedinjenih naroda za ljudska prava Francesce Albanese podnijela je tužbu protiv administracije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa zbog sankcija koje su joj uvedene.
Suprug i dijete Francesce Albanese podnijeli su tužbu u četvrtak. U njoj se tvrdi da su sankcije pokušaj kažnjavanja Albanese zbog skretanja pozornosti na kršenja prava koja je Izrael počinio nad Palestincima, prenosi Al Jazeera.
Albanese, pravna znanstvenica, od 2022. obnaša dužnost posebne izvjestiteljice za Zapadnu obalu i Gazu, gdje prati kršenja ljudskih prava nad Palestincima. Na tu ju je funkciju imenovalo Vijeće UN-a za ljudska prava.
Trumpova administracija uvela joj je sankcije prošlog srpnja, nazvavši je „neprikladnom” za tu ulogu te optuživši je za „pristrane i zlonamjerne aktivnosti” protiv SAD-a i njegova saveznika Izraela.
Posebno je istaknuta njezina suradnja s Međunarodnim kaznenim sudom (ICC), koji je – nakon razmatranja preporuka Albanese i drugih stručnjaka – izdao nalog za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra obrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina u Gazi.
Obitelj Albanese, međutim, brani njezine izjave kao oblik slobode govora zaštićene Prvim amandmanom američkog Ustava.
„Francescino iznošenje stavova o činjenicama kako ih je utvrdila u izraelsko-palestinskom sukobu i o radu ICC-a predstavlja temeljnu aktivnost zaštićenu Prvim amandmanom”, navodi se u tužbi.
Uloga u dokumentiranju zloporaba
Albanese, talijanska državljanka, dugo je bila na meti kritika izraelske vlade i njezinih saveznika u SAD-u zbog svojih osuda nasilja nad Palestincima. Njezina međunarodna prepoznatljivost porasla je nakon što je Izrael 8. listopada 2023. pokrenuo rat u Gazi. Prema stručnjacima i lokalnim zdravstvenim dužnosnicima, u tom je sukobu poginulo više od 75.000 Palestinaca.
U ožujku 2024., šest mjeseci nakon početka rata, Albanese je u izvješću navela da postoje „razumni temelji za vjerovanje” da su u Gazi dosegnuti kriteriji za genocid, kako su definirani Konvencijom UN-a o genocidu.
Izrael je odbacio te nalaze. Albanese je u međuvremenu izjavila da je nakon svog obraćanja UN-u primala prijetnje. Zbog svoje javne uloge i oštrih osuda izraelskih postupaka često je bila meta kritika izraelskih i američkih vlasti.
U tužbi podnesenoj u četvrtak članovi njezine obitelji postavljaju pitanje smije li se ovlast SAD-a za uvođenje sankcija koristiti za gušenje optužbi o kršenju ljudskih prava. Također ističu da je Albanese majka američke državljanke.
„U srži, ovaj se slučaj odnosi na to mogu li tuženici sankcionirati osobu – uništavajući njezin život i živote njezinih najbližih, uključujući njezinu kćer, američku državljanku – zato što se ne slažu s njezinim preporukama ili se boje njihove uvjerljivosti”, stoji u sudskom podnesku.
Američko Ministarstvo vanjskih poslova tužbu je, međutim, odbacilo kao „neosnovano pravno ratovanje”, tvrdeći da su sankcije protiv Albanese „zakonite i primjerene”.
Šira kampanja u SAD-u
Sankcije obično znače zamrzavanje imovine pojedinca u SAD-u te zabranu poslovanja s njim za druge subjekte u SAD-u. Od početka svog drugog mandata Trump je sankcije koristio kao sredstvo kažnjavanja više kritičara izraelskih i američkih postupaka, ne samo Albanese.
Prošlog lipnja administracija je sankcionirala četvero sudaca ICC-a zbog, kako je navela, „nelegitimnih i neutemeljenih postupaka” protiv SAD-a i Izraela. U kolovozu su sankcije uvedene još dvojici sudaca ICC-a te dvojici tužitelja.
U prosincu je na popis dodano još dvoje sudaca zbog njihove uloge u istrazi navodnih izraelskih ratnih zločina u Gazi. Sve veći broj znanstvenika, organizacija za ljudska prava i međunarodnih institucija ocjenjuje da postupci Izraela u Gazi predstavljaju genocid.
Izrael i SAD uglavnom odbacuju takvu ocjenu te dovode u pitanje nadležnost ICC-a nad njihovim državama. Iako SAD i Izrael nisu potpisnice Rimskog statuta, osnivačkog dokumenta ICC-a, obje su zemlje optužene za kršenja prava u državama koje jesu članice.
U slučaju Albanese, američka vlada optužila ju je za antisemitizam i kritizirala zbog zagovaranja bojkota američkih tvrtki povezanih s izraelskom okupacijom palestinskih teritorija.
„Nećemo tolerirati ove kampanje političkog i gospodarskog rata koje ugrožavaju naše nacionalne interese i suverenitet”, poručilo je američko Ministarstvo vanjskih poslova prilikom objave sankcija.
Albanese je, međutim, naznačila da ostaje predana svom radu unatoč posljedicama po svoj privatni život.
„Moja je kći Amerikanka. Živjela sam u SAD-u i imam tamo određenu imovinu. Naravno da će mi to naštetiti”, rekla je nakon objave sankcija.
„Što mogu učiniti? Sve što sam radila, radila sam u dobroj vjeri, i znajući to, moja predanost pravdi važnija je od osobnih interesa.”
