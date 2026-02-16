UN-ovi radnici stali u obranu Francesce Albanese nakon napada iz Europe: "Prestanite sa zastrašivanjem"

Albanese, talijanska odvjetnica za ljudska prava i stručnjakinja, imenovana je posebnom izvjestiteljicom UN-a za okupirana palestinska područja u svibnju 2022. Danas je jedna od najistaknutijih globalnih figura koja optužuje Izrael za genocidni rat u Gazi i zagovara palestinska prava općenito – stav koji je doveo do brojnih napada na nju od strane proizraelskih vlada i organizacija.