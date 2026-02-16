United Staff for Gaza
UN-ovi radnici stali u obranu Francesce Albanese nakon napada iz Europe: "Prestanite sa zastrašivanjem"
United Staff for Gaza, skupina djelatnika UN-a, podržala je posebnu izvjestiteljicu nakon što je proizraelska nevladina organizacija pokrenula kampanju dezinformiranja protiv nje.
Sadašnji i bivši djelatnici Ujedinjenih naroda stali su u obranu Francesce Albanese, posebne izvjestiteljice UN-a za okupirana palestinska područja, nakon što se suočila s napadima proizraelske nevladine organizacije i nekoliko europskih vladinih dužnosnika, piše Al Jazeera.
Albanese – koja je, kao i svi posebni izvjestitelji, imenovana od strane Vijeća UN-a za ljudska prava, ali nije zaposlenica UN-a – bila je izložena ponovljenim napadima proizraelskih pojedinaca i organizacija, među kojima je jedan od najglasnijih kritičara UN Watch, proizraelska nevladina organizacija.
UN Watch, koji nije tijelo UN-a, proširio je montirani isječak Albanese (48) s Doha Foruma ranije ovog mjeseca, u kojem je ta organizacija lažno tvrdila da je Izrael nazvala „zajedničkim neprijateljem čovječanstva”.
Stvarne riječi Albanese bile su: „Sada vidimo da mi kao čovječanstvo imamo zajedničkog neprijatelja i da je poštivanje temeljnih sloboda posljednji mirni put, posljednji mirni alat koji imamo kako bismo ponovno zadobili svoju slobodu.”
Isječak koji je objavio NGO privukao je pozornost europskih dužnosnika, uključujući one iz Austrije, Češke, Francuske, Njemačke i Italije.
Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot otišao je toliko daleko da je izjavio kako će 23. veljače, na sljedećem zasjedanju Vijeća UN-a za ljudska prava, zatražiti njezinu ostavku. Dana 9. veljače skupina francuskih zastupnika poslala je Barrotu pismo u kojem osuđuje Albanese i njezine izjave naziva „antisemitskima”. Dva dana kasnije Barrot je pozvao Albanese da podnese ostavku.
Kao odgovor, stotine djelatnika UN-a, članova skupine United Staff for Gaza, uzvratile su europskim vladama koje napadaju Albanese.
„United Staff for Gaza žali zbog dezinformacija i pogrešnih informacija koje su posljednjih dana kružile u vezi s posebnom izvjestiteljicom Albanese, a koje su preuzeli francuski, njemački i drugi ministri vanjskih poslova u iznošenju neutemeljenih i žestokih optužbi protiv posebne izvjestiteljice”, navodi se u priopćenju skupine objavljenom u petak.
„United Staff for Gaza poziva na ispravak tih pogrešaka i na prestanak osobnih napada, prijetnji, zastrašivanja i dezinformiranja usmjerenih protiv agencija UN-a, nositelja mandata i osoblja.”
United Staff for Gaza nije službeno tijelo UN-a, već ga čine sadašnji i bivši djelatnici koji su skupinu osnovali prošlog srpnja radi obrane prava Palestinaca. Danas broji gotovo 2.500 članova.
„Inicijativa služi kao kanal kolegama diljem svijeta, bez obzira na njihovo područje rada, kako bi progovorili protiv počinjenja masovnih zločina u Pojasu Gaze i pomogli u obrani Povelje UN-a”, navodi se na internetskoj stranici skupine.
„[Naša] izjava nije samo podrška njoj, već i suprotstavljanje svim neistinitim kampanjama blaćenja koje ciljaju UN i zagovornike ljudskih prava Palestinaca diljem svijeta, uključujući UNRWA-u”, rekla je za Al Jazeeru Dali ten Hove, bivša djelatnica UN-a i članica United Staff for Gaza, misleći na Agenciju UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA).
Albanese, talijanska odvjetnica za ljudska prava i stručnjakinja, imenovana je posebnom izvjestiteljicom UN-a za okupirana palestinska područja u svibnju 2022. Danas je jedna od najistaknutijih globalnih figura koja optužuje Izrael za genocidni rat u Gazi i zagovara palestinska prava općenito – stav koji je doveo do brojnih napada na nju od strane proizraelskih vlada i organizacija.
Albanese je dobila podršku i od UNRWA-e, koja je u priopćenju navela da najnoviji napadi na nju „imaju za cilj ušutkati njezin glas i potkopati neke od posljednjih preostalih neovisnih mehanizama za izvještavanje o ljudskim pravima”.
Tijelo UN-a dodalo je da su u tijeku „koordinirane kampanje kojima se nastoji diskreditirati i ušutkati one koji govore o utjecajima na ljudska prava i kršenjima međunarodnog humanitarnog prava”.
Chris Gunness, bivši direktor komunikacija UNRWA-e, rekao je za Al Jazeeru da su za napade na Albanese uvelike odgovorni proizraelski političari u donatorskoj zajednici.
„Dopustili su da širitelji lažnih vijesti industrijskih razmjera, montiranih zvučnih isječaka, antipalesinskog govora mržnje i poricanja genocida, blefiranjem uđu u nacionalne parlamente i dobiju glas u raspravi o palestinskim izbjeglicama”, rekao je.
„Vjerodostojnost izraelskih posrednika visi o koncu. Osudivi napad na Francescu Albanese razotkriva njihovu namjernu prijevaru kao kuću od karata kakva je oduvijek bila.”
Više od 100 umjetnika također je podržalo Albanese nakon što su proizraelske vlade i skupine pojačale pozive na njezinu ostavku.
Usred rastuće podrške Albanese, komentar Stéphanea Dujarrica, glasnogovornika glavnog tajnika UN-a Antónia Guterresa, izazvao je negodovanje dijela djelatnika UN-a.
„Oduvijek smo smatrali da je institucija posebnih izvjestitelja, iako potpuno odvojena od glavnog tajnika, važan dio međunarodne arhitekture za ljudska prava. Ne slažemo se uvijek s onim što govore, a to uključuje i gospođu Albanese”, rekao je novinarima u četvrtak.
No ten Hove smatra da je Dujarric mogao priznati da su citati pripisani Albanese bili lažni. Također je rekao da je glasnogovornik mogao pozvati međunarodnu zajednicu da poštuje integritet sustava UN-a za ljudska prava, „kao što su to učinili čelnik UNRWA-e i glasnogovornik Ureda [UN-a] za ljudska prava”.
Nekoliko europskih vladinih dužnosnika također se našlo na meti kritika zbog napada na Albanese.
„Za svaku je osudu što su ministri u Austriji, Češkoj, Francuskoj, Njemačkoj i Italiji napali posebnu izvjestiteljicu UN-a za okupirano palestinsko područje, Francescu Albanese, na temelju namjerno skraćenog videa kako bi pogrešno predstavili i ozbiljno iskrivili njezine poruke – što je jasno svakome tko pogleda njezino izvorno obraćanje u cijelosti”, izjavila je u petak glavna tajnica Amnesty Internationala Agnes Callamard.
Callamard je rekla da su neki ministri „širili dezinformacije” o Albanese te zatražila njihovu ispriku.
„Kad bi barem ti ministri bili jednako glasni i odlučni u suočavanju s državom koja čini genocid, nezakonitu okupaciju i aparthejd kao što su u napadima na stručnjakinju UN-a”, napisala je Callamard. „Njihov kukavičluk i odbijanje da Izrael pozovu na odgovornost u oštroj su suprotnosti s nepokolebljivom predanošću posebne izvjestiteljice govorenju istine moći.”
Unatoč kritikama, francuski ministar vanjskih poslova Barrot nije povukao svoj poziv na ostavku Albanese.
Ten Hove iz United Staff for Gaza rekao je da je francuski stav prema Albanese razočaravajući, budući da je Francuska prošlog rujna odigrala „vrlo konstruktivnu ulogu” u usvajanju deklaracije Opće skupštine UN-a o Palestini.
Schams El Ghoneimi, bivši savjetnik za regiju Bliskog istoka i Sjeverne Afrike stranke francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u Europskom parlamentu, također je kritizirao francuski stav.
„Nezamislivo mi je vidjeti Francusku kako staje uz propagandu izraelskih vlasti protiv posebne izvjestiteljice UN-a”, rekao je El Ghoneimi za Al Jazeeru.
„Želi li naša vlada čvrsto stati uz međunarodno pravo i stoga osuditi dosad nezabilježena i trajna kršenja izraelske vlade u Gazi i na Zapadnoj obali?” upitao je. „Ili se želi svrstati uz grotesknu propagandu izraelskih vlasti? Vjerodostojnost Francuske ovdje je na kocki.”
