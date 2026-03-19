Oglas

jamčevine za vize

SAD traži od posjetitelja iz još 12 zemalja polog od 15.000 dolara pri ulasku u zemlju

author
Hina
|
19. ožu. 2026. 08:48
Putovnica
Ilustracija / Unsplash

Sjedinjene Američke Države u srijedu su priopćile da proširuju svoj program jamčevina za vize na 12 dodatnih zemalja.

Oglas

Od 2. travnja, putnici iz ukupno 50 zemalja morat će platiti polog od 15.000 dolara pri ulasku u SAD, što je, prema riječima vlade, motivacija posjetiteljima da ne prekoračuju svoje vize.

Tunis, čija se momčad kvalificirala na ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u nogometu koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku, dodan je na popis, kao i Kambodža, Etiopija, Gruzija, Grenada, Lesoto, Mauricijus, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Papua Nova Gvineja i Sejšeli.

Pilot program pokrenut je prošlog kolovoza i odnosi se na turiste i poslovne putnike. State Department priopćio je da je broj nositelja viza koji prekoračuju dopušteni boravak od tada značajno opao.

Polog će se vratiti putnicima koji se vrate kući pod uvjetima vize koju imaju ili ne ostvare svoje putovanje.

Posjetitelji iz zemalja u takozvanom Programu izuzeća od viza (VWP) nisu pogođeni, prema ranijim informacijama. To uključuje većinu zemalja Europske unije.

Teme
Polog za vizu SAD Prekoračenje boravka Program izuzeća od viza Putovanja u SAD Vizni režim

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ