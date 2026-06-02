Slučaj Medikol
Kekin: Kada će KBC Rijeka dobiti svoj javni PET/CT?
“Kada će KBC Rijeka započeti s nabavom javnog PET/CT uređaja? upitala je danas na konferenciji za medije u Rijeci Ivana Kekin, saborska zastupnica Možemo.
„Ne govorimo o bilo kojoj bolnici i ne govorimo o bilo kojem uređaju. Govorimo o središnjoj zdravstvenoj ustanovi za ovaj dio Hrvatske i o pretrazi o kojoj ovise onkološki pacijenti. Zato postavljam jednostavno pitanje: kako je moguće da Republika Hrvatska u 17 godina nije osigurala javni PET/CT za građane ovog dijela Hrvatske? Kako je moguće da je taj ključni dio zdravstvene skrbi prepušten privatniku?”, poručila je Kekin.
Kekin je u Rijeci u sklopu kampanje “Javno zdravstvo DA, Medikol NE!” s građanima razgovarala o dostupnosti javnozdravstvenih usluga i prikupljala potpise za očuvanje javnog zdravstva. U kampanji je do sada prikupljeno već više od 35 tisuća potpisa, što svjedoči velikom interesu građana za ovu temu.
Prije mjesec dana ministricu zdravstva Kekin je prvi puta pitala kada će KBC Rijeka dobiti vlastiti javni PET/CT uređaj, no odgovor nije dobila. Istovremeno je Alen Ružić, tada već bivši ravnatelj riječkog KBC-a, izjavio da bolnica nema prostora za PET/CT uređaj.
„Ali očito ima mjesta za Medikolov PET/CT. I to već 17 godina. Zato danas ponovno pitam: je li došlo vrijeme da u javnoj bolnici stoji javni PET/CT?”, rekla je.
Podsjetila je na slučaj u kojem je u KBC Rijeka Medikol na ime neplaćenih troškova režija uspio nagomilati dug od 257 tisuća eura prema KBC-u, a onda uprava bolnice pod vodstvom Alena Ružića, bivšeg ravnatelja i današnjeg ministra rada i mirovinskoga sustava, taj dug Medikola riječkom KBC-u pretvorila u dug KBC-a Rijeke Medikolu u visini 72 tisuće eura, na ime navodnih ulaganja u javni dio bolnice.
Kekin je podsjetila i na izjavu ministrice zdravstva Irene Hrstić koja je za Hinu ustvrdila da su KBC Rijeka i Medikol na sudu zbog međusobnih potraživanja.
„Zato danas postavljam vrlo konkretno pitanje: o kojem se sudskom postupku radi? Jer dokumentacija koju sam dobila od KBC-a Rijeka pokazuje da postoji sporazum, potpisan od ministra Ružića, kojim su međusobna potraživanja uređena”, istaknula je.
Dodala je kako je od KBC-a Rijeka zatražila službeni odgovor vodi li se sudski spor s Medikolom i što je njegov predmet.
„Ono što javnost zna jest da je KBC Split, kada je utvrdio dug za režije, odlučio svoja potraživanja štititi sudskim putem. U Rijeci je odabran drukčiji put, sporazum po kojem je na kraju bolnica ostala dužna privatniku”, upozorila je.
Kekin je naglasila da slučaj Rijeke nije izolirani incident nego primjer načina na koji se javni novac godinama prelijeva privatnim pružateljima zdravstvenih usluga. Samo ove godine za PET/CT pretrage privatnicima je namijenjeno oko 20 milijuna eura, dok svi PET/CT uređaji koji Hrvatskoj nedostaju zajedno koštaju oko 9 milijuna eura.
Zbog toga Možemo! u kampanji „Javno zdravstvo DA, Medikol NE!” traži hitnu nabavu PET/CT uređaja za javne bolnice, prekid višemilijunskih isplata privatnoj tvrtki Medikol te osnivanje istražnog povjerenstva koje će utvrditi kako je moguće da se ovakav model održava gotovo dva desetljeća.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare