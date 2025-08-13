Samo jedan europski lider na pozivu s Trumpom



U uredu novog poljskog predsjednika potvrđeno je da on predstavlja zemlju u razgovoru s Trumpom i ostalim europskim liderima. Do sada je Tusk bio taj koji je sudjelovao u pregovorima s SAD-om i europskim partnerima o Ukrajini. Ranije je čak i Tuskov ured objavio fotografiju s “europskog prepoziva” na kojem je bio i Zelenski.