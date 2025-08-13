Samo jedan europski lider na pozivu s Trumpom

Glasnogovornik poljskog predsjednika Rafała Leśkiewicza upravo je potvrdio da je na pozivu s Donaldom Trumpom sudjelovao samo predsjednik Karol Nawrocki.
Oglas
To znači da premijer Donald Tusk – iako je sudjelovao u ranijem konzultacijskom pozivu s europskim čelnicima – nije dio ovog ključnog razgovora. Situacija je svakako vrijedna praćenja.
Sve što se danas događa vezano uz pregovore o Ukrajini pratimo ovdje.
Nawrocki predstavlja Poljsku na pozivu s Trumpom
U uredu novog poljskog predsjednika potvrđeno je da on predstavlja zemlju u razgovoru s Trumpom i ostalim europskim liderima. Do sada je Tusk bio taj koji je sudjelovao u pregovorima s SAD-om i europskim partnerima o Ukrajini. Ranije je čak i Tuskov ured objavio fotografiju s “europskog prepoziva” na kojem je bio i Zelenski.
Postavlja se pitanje jesu li se Tusk i Nawrocki dogovorili da podijele sudjelovanje na različitim pozivima ili su se obojica uključila u isti razgovor s Trumpom, prenosi Guardian.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) August 13, 2025
Poland’s new conservative president Karol Nawrocki represented the country in the group call between Trump, Zelensky and a couple of European leader.
Nawrocki will have a bilateral meeting with Trump at the White House in just over 2 weeks. pic.twitter.com/XsLTRiBFit
Politička pozadina
Za razumijevanje situacije treba uzeti u obzir domaći politički kontekst: u svojem inauguracijskom govoru prošlog tjedna Nawrocki je signalizirao da želi zauzeti aktivniju ulogu u oblikovanju vanjske i obrambene politike Poljske. Ipak, ovakav potez je neuobičajen.
S druge strane, zamjenik ministra obrane iz Tuskove vlade jutros je polušaljivo, poluizazovno poručio da bi predsjednik trebao iskoristiti svoj dobar odnos s Trumpom – koji ga je podupirao u kampanji – kako bi pomogao Ukrajini. Pristaše novog predsjednika vjerojatno bi rekli da upravo to i čini.
Rat za stolice
Čak i ako se pokaže da su oba čelnika bila na pozivu, to ne bi bio presedan. Tijekom Tuskova prvog mandata kao premijera sukobio se s tadašnjim predsjednikom Lechom Kaczyńskim oko toga tko treba sudjelovati na sastancima čelnika EU, što je 2008. dovelo do poznatog “rata za stolice” – i obojica su se pojavila na summitu EU.
Ovo je tema koju vrijedi pratiti, posebno jer bi Tuskova konferencija za medije, najavljena za danas, mogla biti politički eksplozivna – tim više što je predsjednički ured zakazao vlastitu konferenciju za 17 sati.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas