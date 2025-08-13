pripreme za summit u petak
U tijeku sastanak Koalicije voljnih, Trump zaprijetio Putinu
Zelenski je u srijedu stigao u Berlin gdje se sastao uživo s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom. Nakon toga uslijedila je videokonferencija s europskim liderima, čelnikom NATO-a i američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
Trump je uoči videopoziva napisao na platformi Truth Social da europski lideri "žele da se postigne dogovor" i da se radi o "sjajnim ljudima".
📍 Zelensky met in Berlin with Chancellor Merz, where they will hold online meetings with Trump, European leaders, and the NATO Secretary General.
Zelenski i Merz dali su zajedničku izjavu nakon sastanka i prije vijećanja Koalicije voljnih.
Na pitanje pod kojim bi uvjetima mogao razgovarati o razmjeni teritorija s Putinom, Zelenski je rekao:
"Čini mi se da uspjeh bilo kakvih pregovora prije svega ovisi o rezultatima i raspoloženju, a naše je raspoloženje sada jedinstveno i vrlo pozitivno."
Starmer je poručio da na summitu Trump–Putin postoji realna prilika za prekid vatre, ali ništa nije zajamčeno. Dodao je da je “koalicija voljnih” spremna, kad dođe trenutak, rasporediti međunarodne snage za nadzor mirovnog sporazuma ili pojačati sankcije Rusiji ako pregovori propadnu.
Over the past few days, there have been more than thirty conversations and consultations with partners. Different parts of the world, different perspectives, but shared positions.
This war must be ended. Pressure must be exerted on Russia for the sake of a just peace. Ukraine's…
Podsjećamo, ruski i američki predsjednik Donald Trump će se u petak sastati na Aljasci, što predstavlja prvi američko-ruski samit od 2021., kako bi raspravili o mogućnostima okončanja rata. Trump je rekao da će obje sukobljene strane morati razmijeniti dio teritorija koji trenutno drže kako bi se to ostvarilo.
Koalicija voljnih je spremna
Putin je rekao da će Kijev morati službeno obavijestiti Moskvu da napušta svoje planove o pridruživanju NATO-u, te da namjerava ostati neutralan i nesvrstan.
Zelenski je više puta isticao da će odbaciti bilo kakav ruski prijedlog da Ukrajina povuče svoje vojnike iz istočne regije Donbas i preda svoje obrambene položaje.
12 Objava
19:13
prije 1h
Plenković: Ne smije se ponizi žrtvu i nagraditi agresora
Plenković je u srijedu ponovio važnost poštivanja međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta te davanja sigurnosnih jamstava i podrške Ukrajini, kao i dodatnih sankcija Rusiji.
„Potrebno je postizanje pravednog i održivog mira koji ne smije poniziti žrtvu i nagraditi agresora, jer agresija Rusije na Ukrajinu ima šire posljedice na europsku i svjetsku sigurnost”, rekao je premijer.
Tko je član Koalicije voljnih?
Neformalni naziv ‘koalicija voljnih‘ odnosi se na skupinu europskih zemalja, uz Australiju, Kanadu i Novi Zeland, koje zagovaraju slanje mirovnih snaga na istok Ukrajine kao sigurnosnu garanciju nakon postizanja mira između Kijeva i Moskve.
Hrvatska je dio te koalicije, no vlasti su više puta rekle da neće slati svoje vojnike u Ukrajinu.
18:59
prije 1h
Trump zaprijetio "ozbiljnim posljedicama"
Donald Trump kaže da će "brzi drugi sastanak" između Vladimira Putina, Volodimira Zelenskog i njega vjerojatno uslijediti nakon summita na Aljasci u petak.
"Vrlo je vjerojatno da ćemo imati drugi sastanak," rekao je Trump, odgovarajući na pitanja u Kennedyjevom centru u Washingtonu, prenosi Sky.
Trump on meeting with Putin: "If the first one goes okay, we'll have a quick second one. I would like to do it almost immediately"

Trump je rekao da će, ako prvi sastanak s Putinom u petak “prođe dobro”, uslijediti “brzi drugi sastanak” između Putina i Zelenskog, “i mene, ako budu željeli da budem tamo”.
Američki predsjednik na pitanje novinara odgovorio je da će biti i "vrlo ozbiljnih" posljedica ako Putin ne pristane na prekid vatre.
President Trump says there will be "very severe" consequences if Putin does not agree to stop the war
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube
"Sankcije? Carine?", upitao je novinar. Američki predsjednik je odgovorio:
"Ne moram to reći, ali bit će jako ozbiljne."
18:19
prije 2h
Zelenski: Njemačka se pridružuje PURL inicijativi
Javio se Zelenski na X-u: "Važan i sadržajan sastanak s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom. Zahvalan sam na podršci Ukrajini i organiziranju današnjih sastanaka – internetskog sastanka čelnika i sastanka Koalicije voljnih. Hvala na iskazanoj istinskoj zajedničkoj snazi i vodstvu u ovim vremenima", napisao je pa otkrio:
"Razgovarali smo o našim nedavnim kontaktima s partnerima i daljnjem angažmanu saveznika, povećanju obrambene potpore, sudjelovanju Njemačke u novoj inicijativi PURL, jačanju ukrajinske protuzračne obrane s još dva dodatna sustava Patriot i pripadajućim projektilima te pouzdanim sigurnosnim jamstvima.
An important and substantive meeting with @bundeskanzler Friedrich Merz. I am grateful for supporting Ukraine and organizing today's meetings – the online meeting of leaders and the meeting of the Coalition of the Willing. Thank you for showing genuine unity and leadership at…
"Dijelimo zajedničko razumijevanje – dok Rusija ne poduzme korake prema miru, moramo nastaviti vršiti pritisak na nju i jačati potporu Ukrajini. To je vrlo važno. Iskreno cijenim svu pomoć Njemačke i naše odnose koji donose stvarne rezultate u zaštiti života", napisao je ukrajinski predsjednik.
17:38
prije 3h
Starmer: Imamo priliku zahvaljujući Trumpu
Britanski premijer Keir Starmer u ovom trenutku predvodi sastanak Koalicije voljnih u Berlinu.
"Summit Trump–Putin u petak “iznimno je važan”, rekao je, a prenosi Sky News.
"Ni nakon tri godine, nismo bili ni blizu pronalaska održivog rješenja, održivog načina da se dođe do prekida vatre – a sada imamo tu priliku zahvaljujući radu koji je predsjednik Trump uložio.”
Starmer je dodao da sa sastanka na Aljasci u petak ništa nije zajamčeno, ali je rekao da je “koalicija voljnih” spremna rasporediti “snage uvjeravanja” kada za to dođe trenutak ili uvesti sankcije gdje bude potrebno.
Latest pictures of Ukrainian President Zelenskyy, as he lands in Berlin to join talks with Sir Keir Starmer and Donald Trump.
Follow our live blog for more on this story:
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube
Snage uvjeravanja (reassurance force)
One nisu nužno borbena jedinica — radi se o postrojbama (vojne, policijske ili međunarodne promatračke) koje bi bile poslane na teren kako bi:
- nadzirale prekid vatre,
- jamčile sigurnost na granici ili duž linije razdvajanja,
- spriječile kršenja dogovora,
- i djelovale kao garancija da dogovor ima stvarnu provedbu.
17:29
prije 3h
Macron: Trump je bio jasan
Nakon telekonferencije s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da je Trump “vrlo jasno” poručio kako SAD na summitu na Aljasci želi s Putinom dogovoriti prekid vatre.
“Druga točka oko koje je sve bilo jasno, kako je izrazio predsjednik Trump, jest da se teritoriji koji pripadaju Ukrajini ne mogu pregovarati i da će o njima pregovarati isključivo ukrajinski predsjednik”, rekao je Macron novinarima, javlja DW.
Déclaration conjointe du Président Emmanuel Macron et du Président du Conseil européen António Costa à l'issue de réunions de coordination sur l'Ukraine.
Trialteralni sastanak
Nakon sastanka s ruskim čelnikom, Trump će također zagovarati budući trilateralni sastanak – u kojem bi sudjelovali Trump, Putin i Zelenski – izjavio je Macron.
Francuski predsjednik dodao je da se nada da bi se takav sastanak mogao održati u Europi, “u neutralnoj zemlji koja je prihvatljiva svim stranama”.
“Trenutačno nema ozbiljnih prijedloga o razmjeni teritorija na stolu,” zaključio je Macron.
17:10
prije 3h
Simbolika 13. kolovoza
Merz je istaknuo je kako je simbolično što se razgovor održao baš 13. kolovoza, na dan kada je 1961. godine započela izgradnja Berlinskog zida.
Uskoro počinje koalicija voljnih
Govoreći o sastanku europskih čelnika i Trumpa koji je upravo završio, Merz je kazao da su detaljno razmotrili niz pitanja i da će raspravu nastaviti na skupu Koalicije voljnih koji uskoro počinje.
German Chancellor Friedrich Merz with Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Berlin today ahead of President Donald Trump's call with European leaders to discuss the Putin summit
Prema njegovim riječima, Trumpu je jasno preneseno:
- Ukrajina mora sudjelovati u svim budućim sastancima,
- prekid vatre mora prethoditi početku pregovora,
- ruski okupirani teritoriji nisu tema pregovora,
- ukrajinske snage moraju biti slobodne braniti svoju zemlju,
- širi pregovori moraju biti dio “transatlantske strategije”.
Više OVDJE.
17:01
prije 3h
Zelenski: Putin blefira
Zelenski je rekao kako je Trumpu i europskim čelnicima poručio da "Putin blefira – pokušava gurati naprijed duž cijele bojišnice".
Dodao je i da Putin blefira kada kaže da ga sankcije ne zanimaju i da ne djeluju:
"U stvarnosti, sankcije su vrlo učinkovite i štete ruskoj vojnoj ekonomiji."
Zelenskyy: "I told President Trump and all our European allies that Putin is bluffing. He's trying to push before the Alaska meeting on all directions of the front. Russia wants to occupy the whole of Ukraine. This is his wish ... he does not want peace."
Što očekuje od samita na Aljasci?
Na pitanje pod kojim bi uvjetima mogao razgovarati o razmjeni teritorija s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Volodimir Zelenski rekao je:
"Čini mi se da uspjeh bilo kakvih pregovora prije svega ovisi o rezultatima i raspoloženju, a naše je raspoloženje sada jedinstveno i vrlo pozitivno."
16:33
prije 4h
Merz optimističan
Merz i Zelenski daju zajedničku izjavu.
Kancelar je istaknuo kako europski partneri žele inzistirati na “čvrstim sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu” te poručio:
“Strategija se temelji na podršci Ukrajini i pritisku na Rusiju. Ako na Aljasci ne bude pomaka s ruske strane, tada SAD i Europa moraju pojačati pritisak.”
Nadodao je i da predaja ukrajinskog teritorija nije na stolu.
🔴 German Chancellor Merz: Legal recognition of Russian occupied territory is not a part of the discussion.
Dodao je da Trump “u velikoj mjeri dijeli” europsko stajalište te ocijenio razgovor kao “vrlo dobar i konstruktivan”. Zaključio je optimistično:
“Postoji nada da se nešto pokreće. Postoji nada da bi u Ukrajini mogao doći mir.”
Otvarajući izjavu, Merz je rekao kako su europski čelnici odlučni pomoći da summit Trumpa i Putina na Aljasci bude uspješan.
“Mi Europljani činimo sve što možemo kako bismo postavili smjer tog sastanka na pravi način,” poručio je, dodavši da je Volodimir Zelenski od početka uključen u pripreme.
15:54
prije 5h
Starmer i Schoof potvrdili ukrajinski stav
Glasnogovornik britanskog premijera potvrdio je da je Keir Starmer danas razgovarao s nizozemskim premijerom Dickom Schoofom.
Razgovarali su o “potpori Ukrajini i naporima da se okonča ruski barbarski rat” te se složili kako “ne smije biti odluka o budućnosti Ukrajine bez Ukrajine”.
In the run-up to the meeting between the US and Russia this week, I just spoke with President @ZelenskyyUa. We welcome president Trump's initiative. President Zelenskyy and I agree that no decisions must be taken about Ukraine without Ukraine. I assured him that we would continue…
Dogovorili su se da će razgovor nastaviti poslijepodne, na sastancima zajedno s predsjednikom Trumpom i predsjednikom Zelenskim.
15:52
prije 5h
Ruski stav - nepromijenjen
Nakon izvješća nekih medija (prije današnjeg sastanka) da Washington smatra da je Putin spreman na kompromis kada je riječ o teritorijalnim zahtjevima, novinari su glasnogovornika ruskog ministarstva vanjskih poslova Alekseja Fadejeva pitali je li se ruska pozicija promijenila.
"Stav Rusije ostaje nepromijenjen, a on je iskazan u ovoj dvorani prije nešto više od godinu dana, 14. lipnja 2024.", rekao je Fadejev, što se odnosilo na Putinov govor u ministarstvu.
Russia has fought for Donbas for over 11 years now. Why?
✅ Luhansk and my home region of Donetsk once produced 25% of 🇺🇦 industrial output & 14% of GDP, leading in coal, steel, and machinery. The region holds some of Ukraine's largest reserves of lithium, titanium, graphite, and…
Tada je šef Kremlja predstavio svoje zahtjeve, uključujući povlačenje ukrajinskih vojnika iz dijelova Donecke, Zaporiške i Hersonske oblasti koje i dalje drže, što su bili njegovi prvi javni komentari o mogućem mirovnom sporazumu.
