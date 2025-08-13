U tijeku sastanak Koalicije voljnih, Trump zaprijetio Putinu

Plenković je u srijedu ponovio važnost poštivanja međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta te davanja sigurnosnih jamstava i podrške Ukrajini, kao i dodatnih sankcija Rusiji.

„Potrebno je postizanje pravednog i održivog mira koji ne smije poniziti žrtvu i nagraditi agresora, jer agresija Rusije na Ukrajinu ima šire posljedice na europsku i svjetsku sigurnost”, rekao je premijer.

Tko je član Koalicije voljnih?

Neformalni naziv ‘koalicija voljnih‘ odnosi se na skupinu europskih zemalja, uz Australiju, Kanadu i Novi Zeland, koje zagovaraju slanje mirovnih snaga na istok Ukrajine kao sigurnosnu garanciju nakon postizanja mira između Kijeva i Moskve.

Hrvatska je dio te koalicije, no vlasti su više puta rekle da neće slati svoje vojnike u Ukrajinu.