Jedna od čelnih ljudi Radničke fronteKatarina Peović poslala je otvoreno pismo ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću, u kojem tvrdi da je meta organizirane hajke na društvenim mrežama te da je zbog toga podnijela prijavu policiji i Državnom odvjetništvu.
Peović navodi da napadi traju najmanje od 9. kolovoza ove godine, a da je sve potaknula objava osobe koja se na platformi Meta predstavlja kao Josip Juros. U toj se objavi, kako tvrdi, iznose potpuno izmišljene izjave koje joj se pripisuju iz vremena kada je pohađala prvi razred srednje škole.
Peović: Postala sam meta organizirane hajke
U njoj se iznosi laž da sam „u vrijeme najžešćih obrambenih napora naše vojske i države, na jesen 1991. godine javno u školi”… „govorila da Hrvati ne postoje”, da ih ”sve treba poklati i da je super što četnici i JNA rade u Vukovaru”, te da tako treba „u cijeloj Hrvatskoj”.
"Ja navedene rečenice nikad nisam izgovorila, niti sa 17 godina, niti ikad kasnije, niti tako mislim. Cijeli život sam posvetila borbi protiv nacionalizma, nasilja, rata, stoga su ovakve rečenice čista laž i fikcija", napisala je u Facebook objavi. Nastavlja:
"No objavom ove laži dovedena sam u situaciju da se moram braniti, a huškač koji je objavu sastavio njome javno poziva na linč, crtajući mi metu na čelo prikazujući me kao neprijatelja Hrvatske.
Time je takva objava i poziv na napad, pa i fizički, ne samo verbalni", ističe.
Javno blaćenje
"Riječ je o lažnoj objavi iza koje vjerujem ne stoji samo pojedinac već je riječ o organiziranoj hajci kojom me se napada putem interneta.
Stoga tražim da se utvrdi tko stoji iza ovog profila, da me državna tijela zaštite od javnog blaćenja jer ono predstavlja objavljivanje laži radi stvaranja negativne društvene klime i pokušaja diskreditiranja i mene i stranke.
Molim da moju prijavu ispitate i na nju odgovorite, u skladu s člankom 46. Ustava RH", poručila je Božinoviću u otvorenom pismu.
