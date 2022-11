Šef grupe Wagner nahvalio Zelenskog

Podijeli:







Izvor: Alexey DRUZHININ / SPUTNIK / AFP, Ilustracija

Osnivač privatne vojne kompanije Wagner i bliski saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Jevgenij Prigožin, danas je nahvalio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog opisvaši ga kao "snažnog i samouvjerenog lidera kojeg se ne smije podcijeniti".

Današnji Prigožinovi komentari još jednom naglašavaju njegov sve vidljiviji javni profil, ali i protivljenje službenoj propagandi Kremlja, navodi Sky News.

“Iako je predsjednik zemlje koja je trenutno neprijateljski raspoložena prema Rusiji, Zelenski je snažan, samouvjeren, pragmatičan i dobar čovjek”, objavio je Prigožin u izjavi koju je na na društvenoj mreži Vkontakte objavila služba za odnose s javnošću njegove catering tvrtke Concord.

“Ne podcjenjujte ga”, dodao je Prigožin.

Ruska politička analitičarka Tatjana Stanovaja rekla je da “zanimljiva” činjenica da Prigožin iznosi stavove koji su suprotni staovima Vladimira Putina, a koje se drugi ljudi u ruskoj vladajućoj eliti ne usude iznijeti u javnost.

Nije to prvi put da je Prigožin u javnost izašao sa stavovima koji odskaču od službene linije Kremlja. U posljednjim tjednima je zajedno s čečenskim liderom Ramzanom Kadirovom ismijavao učinak ruskih generala u Ukrajini, prenosi Index.

Prošlog mjeseca prvi put je javno potvrdio da je osnovao Wagner, privatnu vojnu kompaniju koja je ratovala za Putinove interese u Siriji, Africi i Ukrajini. SAD i EU su davno uveli sankcije Prigožinu zbog aktivnosti Wagnera.

No, analitičarka Stanovaja ne smatra da Prigožin pokušava doći do formalne pozicije moći: “Mislim da je to za njega više ‘poslovni projekt’ koji pokušava ‘prodati’ Putinu kako bi se još više povezao s Kremljem”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.