borbe u oktogonu
Skandal na UFC-u u Bijeloj kući: Borac uvrijedio Michelle Obamu, Trump se smiješio
U nedjelju je ispred Bijele kuće održan UFC spektakl "White House South Lawn UFC event - Freedom 250.
U sklopu proslave 250. obljetnice SAD-a i 80. rođendana predsjednika Donalda Trumpa, na južnom travnjaku ispred Bijele kuće održan je UFC spektakl.
Prvi profesionalni sportski događaj ikada održan u predsjedničkoj rezidenciji, veći dio dana bilo je ugrožen grmljavinskim olujama, ali se ipak održao unatoč početnim kašnjenjima. Za tu priliku izgrađena je 27 metara visoka i 600 tona teška čelična konstrukcija nazvana "The Claw" (kandža).
Borilački spektakl na kojem je nastupilo 14 boraca u sedam borbi od lake do teške kategorije, otvorio je američki predsjednik Donald Trump koji je prošetao od Bijele kuće do arene zajedno s Danom Whiteom, glavnim izvršnim direktorom UFC-a. Vojni zrakoplovi su zatim preletjeli iznad Bijele kuće.
Otprilike četiri sata nakon što je ovaj card započeo, u glavnoj borbi večeri Justin Gaethje je pobijedio Iliju Topurija za pojas u lakoj kategoriji.
Spektakl je bio strogo kontroliran, a privremena arena primila je otprilike 4.500 gostiju. U obližnjem Elipseu su postavljeni ekrani, a okupilo se više od 80.000 obožavatelja.
UFC nikada prije nije organizirao potpuno otvoreni događaj u svojoj 33-godišnjoj povijesti. Prethodni pokušaj održavanja na otvorenom, u Abu Dhabiju 2010. godine, održan je na barem djelomično natkrivenom mjestu. Ovaj uopće nije imao krov.
Procjenjuje se da će cijeli događaj koštati više od 60 milijuna dolara. UFC pokriva troškove produkcije, koji uključuju izgradnju oktagona, plaćanje boraca i izdvajanje 700.000 dolara za zamjenu trave nakon događaja. Savezna vlada osigurava sigurnosne i medicinske usluge, a za sam događaj nisu korištena sredstva poreznih obveznika.
Uvreda Michelle Obami
Predsjednik Donald Trump nakratko je viđen kako se smiješi uz kavez nakon što je UFC borac Josh Hokit tijekom govora nakon borbe iznio netočnu i uvredljivu primjedbu o bivšoj prvoj dami Michelle Obama.
Hokit je pohvalio Trumpa zbog organizacije događaja u Bijeloj kući, a zatim dodao: „I na kraju, Michelle Obama je muškarac. Jesam li u pravu, Ameriko?“
U kratkom trenutku zabilježenom kamerom, Trump, koji je sjedio u prvom redu uz „Oktogon”, djelovao je kao da se polovično nasmiješio nekoliko sekundi nakon te netočne tvrdnje, koja je ranije kružila internetom. Publikom se potom prolomila mješavina pljeska i negodovanja.
Ranije ove godine Trump se odbio ispričati nakon što je objavio, a potom obrisao rasistički video u kojem su bivši predsjednik Barack Obama i Michelle Obama prikazani kao majmuni u džungli. Tvrdio je da nije vidio završne kadrove koji su sadržavali uvredljiv sadržaj te je za pogrešku okrivio jednog člana svojeg osoblja.
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