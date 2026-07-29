"Dat ćemo ciljane uloge Vijeću, ciljane uloge Uredu, sastat ćemo se sa Savezima, napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparente kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što. To su prvi koraci koji su ključni, uz sve druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena. Morao inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svijeta medija, da vas više ne gnjavim sa svojom pojavom. To bi za mene bio najveći uspjeh."