Skupina Hrvata zapela usred vojne eskalacije u Jemenu: "Situacija je vrlo neizvjesna, svi letovi su otkazani"

"Trenutno se nalazimo na Sokotri, otoku koji pripada Jemenu i došli smo tu u sklopu turističkog aranžmana s jednom otočkom agencijom te smo se 2. siječnja trebali vratiti kući. Po dolasku na aerodrom saznali smo da su svi letovi s i prema otoku ukinuti i da je situacija vrlo neizvjesna kada će i hoće li biti letova za sve turiste koji su zaglavili na otoku. Naša ambasada se isto uključila u rješavanje situacije kako bi skupila informacije da se pokušamo čim prije sigurno vratiti kući, a lokalno stanovništvo je pokazalo pravu gostoljubivost u takvim izvanrednim situacijama i pomogli nam da se snađemo na otoku, pronašli nam smještaj', rekla je Maja Mačinko, učiteljica tehničke kulture iz Zagreba za HRT .