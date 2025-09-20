"Neviđeni masakr novinara" u Jemenu od strane Izraela

Izraelski napad na dvije novinske redakcije u Jemenu početkom ovog mjeseca usmrtili su 31 novinara, što ga čini drugim najsmrtonosnijim napadom na novinare ikada zabilježenim od strane Odbora za zaštitu novinara (CPJ).
CPJ je izvijestio da je Nasser al-Khadri, glavni urednik lista September 26, jednog od pogođenih medija, opisao ubojstva kao “neviđeni masakr novinara”, prenosi Al Jazeera.
U izvješću se navodi i da izraelski napad pokazuje kako se smrtonosna praksa ciljanja novinara i redakcija koje se proglašava širiteljima “terorističke” propagande čvrsto ustalila diljem Bliskog istoka.
“Izraelski napad na Jemen odražava prethodne udare na Gazu, Libanon i Iran, gdje je više puta propustio razlikovati vojne ciljeve od novinara, opravdavajući ubojstva time što novinare kleveće kao teroriste ili propagandiste, bez vjerodostojnih dokaza”, stoji u priopćenju CPJ-a.
Israel’s targeted strikes on two newspaper offices in Yemen’s capital, which killed 31 journalists on September 10, signal that its deadly pattern of attacking reporters on the grounds that they publish “terrorist” propaganda has spread across MENA. https://t.co/Ix39KW5dNd— CPJ MENA (@CPJMENA) September 19, 2025
Otkako je započeo svoj rat protiv Gaze, Izrael je ubio više od 270 novinara i medijskih radnika.
