Oglas

Odbor za zaštitu novinara

"Neviđeni masakr novinara" u Jemenu od strane Izraela

author
N1 Info
|
20. ruj. 2025. 18:55
Equipment used by Reuters cameraman Hussam al-Masri lies at the site where he was killed,
REUTERS / Hatem Khaled

Izraelski napad na dvije novinske redakcije u Jemenu početkom ovog mjeseca usmrtili su 31 novinara, što ga čini drugim najsmrtonosnijim napadom na novinare ikada zabilježenim od strane Odbora za zaštitu novinara (CPJ).

Oglas

CPJ je izvijestio da je Nasser al-Khadri, glavni urednik lista September 26, jednog od pogođenih medija, opisao ubojstva kao “neviđeni masakr novinara”, prenosi Al Jazeera.

U izvješću se navodi i da izraelski napad pokazuje kako se smrtonosna praksa ciljanja novinara i redakcija koje se proglašava širiteljima “terorističke” propagande čvrsto ustalila diljem Bliskog istoka.

“Izraelski napad na Jemen odražava prethodne udare na Gazu, Libanon i Iran, gdje je više puta propustio razlikovati vojne ciljeve od novinara, opravdavajući ubojstva time što novinare kleveće kao teroriste ili propagandiste, bez vjerodostojnih dokaza”, stoji u priopćenju CPJ-a.

Otkako je započeo svoj rat protiv Gaze, Izrael je ubio više od 270 novinara i medijskih radnika.

Teme
Jemen izrael ubijeni novinari

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ