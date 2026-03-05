Slovački premijer: Naftovod Družba nije oštećen, Zelenski laže

Slovački premijer Robert Fico ustvrdio je u srijedu da posjeduje satelitske snimke koje dokazuju da naftovod Družba, kojim je ranije transportirana ruska nafta, nije oštećen.
"Osim jednog malog spremnika, glavna trasa naftovoda Družba nije oštećena. Dakle, predsjednik (Volodimir) Zelenski očito laže", rekao je Fico, prenosi slovački portal Aktuality.
Fico smatra da je Zelenski time pokušao ucijeniti Slovačku i Mađarsku.
Slovački premijer nije mogao medijima pokazati snimke, tvrdeći da su fotografije povjerljive i da ih nije moguće objaviti.
Kyiv Independent prenosi Ficovu izjavu i podsjeća kako naftovod Družba prolazi kroz Ukrajinu i ranije je transportirao rusku naftu prema Mađarskoj i Slovačkoj, čak i dok je ruski sveobuhvatni rat protiv Ukrajine trajao gotovo četiri godine prije nego što je naftovod prestao s radom.
Naftna ruta prestala je s radom u siječnju nakon što je Kijev objavio da je oštećena u ruskom napadu na zapadu Ukrajine.
Podsjećaju i da je Fico i 27. veljače tvrdio da slovačka obavještajna služba "potvrđuje da naftovod nije oštećen i da ništa ne sprječava tranzit nafte".
Slovačka i Mađarska nisu ponudile dokaze koji bi potkrijepili njihove tvrdnje da je Ukrajina namjerno obustavila tranzit ruske nafte.
Slovačka najavila obustavu hitne isporuke struje Ukrajini
Kao odgovor na optužbe, savjetnik Volodimira Zelenskog, Dmitro Litvin, rekao je da je Ukrajina pozvala Fica da o tim "ozbiljnim pitanjima" razgovara osobno, umjesto putem društvenih mreža.
Slovačka je najavila da će obustaviti hitne isporuke električne energije Ukrajini kao odgovor na zaustavljene isporuke nafte, što je izazvalo kritike iz Kijeva.
"Ukrajina električnu energiju kupuje i ne dobiva je besplatno. Vlada Roberta Fica tako će jednostavno uskratiti zaradu slovačkim kompanijama, dok će Ukrajina tu električnu energiju nabaviti iz drugih izvora", rekao je glasnogovornik ukrajinskog Ministarstva vanjskih poslova Heorhij Tihij za Kyiv Independent.
Szijarto kod Putina
Mađarska i Slovačka također su obustavile izvoz dizela u Ukrajinu.
Vlasti u Slovačkoj i Mađarskoj često se smatraju najnaklonjenijim Kremlju među vladama država članica Europske unije.
Dok EU nastoji smanjiti ovisnost o ruskoj nafti, slovački i mađarski dužnosnici protive se toj mjeri.
U međuvremenu, mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó sastao se 4. ožujka u Moskvi s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Szijjártó je osigurao oslobađanje dvojice ukrajinskih ratnih zarobljenika koji navodno imaju i mađarsko državljanstvo.
