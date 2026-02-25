"Naftovod prijateljstva" razdire Europu - ali zašto?

Šezdesetih godina prošlog stoljeća Sovjetski Savez izgradio je jedan od najdužih naftovoda na svijetu kako bi opskrbljivao države Varšavskog pakta. Nazvan je Družba. Danas taj naftovod „prijateljstva“ razdire Europu, piše Euronews.
Prije mjesec dana prijavljen je incident na naftovodu Družba, koji je utjecao na dotok jeftine ruske nafte u Mađarsku i Slovačku preko Ukrajine.
Ukrajina je za požar okrivila kontinuirane ruske napade, navodeći da stalno bombardiranje iz zraka usporava radove na sanaciji. No Budimpešta i Bratislava optužile su Kijev da laže.
Prošle srijede uzvratile su obustavom vlastitog izvoza dizela u Ukrajinu dok se naftovod ne obnovi.
Dva dana poslije mađarski premijer Viktor Orbán izjavio je da će blokirati ključni hitni zajam EU-a za Ukrajinu u iznosu od 90 milijardi eura.
U međuvremenu, dok ruski napadi razaraju njezinu unutarnju elektroenergetsku mrežu, Kijev se uvelike oslanja na uvoz električne energije kako bi preživio zimu. Gotovo polovica (45 %) tog uvoza dolazi izravno iz Mađarske, a Slovačka je također među dobavljačima.
Potom su u ponedjeljak ukrajinske snage pogodile ključnu rusku crpnu stanicu koja opskrbljuje naftovod Družba, s ciljem da Moskvi uskrate sredstva za financiranje ratnog stroja.
Kao odgovor, Slovačka i Mađarska zatražile su od Bruxellesa da istraži je li Kijev lagao o prvotnoj šteti te je li EU u potpunosti obustavio hitne isporuke električne energije Ukrajini.
Time, piše Euronews, dolazimo do današnje situacije.
Europska komisija održava hitan sastanak s Mađarskom, Slovačkom i Hrvatskom — kroz koju prolazi naftovod preko Jadrana — kako bi pokušala pronaći alternativne pravce opskrbe naftom.
No budući da Hrvatska odbija transportirati rusku naftu, čini se da je europski diplomatski „naftovod“ potpuno blokiran.
