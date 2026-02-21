Nakon Fica, i Orban zaprijetio Zelenskom: "Tko nas ugrize, slomit će mu se zubi"

Za napadnute Ukrajince europski je novac "pitanje života i smrti da se rat nastavi" jer dobivaju novac dok god traje. "Ako nema rata, tko će im dati novac?" Prema Orbánu, cilj Ukrajine sada je izvući što više novca od Europljana pozivajući se na rat. Ni ovdje nije spomenuo da rat nije pokrenula Ukrajina, već da je Rusija agresor.