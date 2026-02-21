Nakon Fica, i Orban zaprijetio Zelenskom: "Tko nas ugrize, slomit će mu se zubi"

Nakon slovačkog premijera Roberta Fica, i mađarski premijer Viktor Orbán zaprijetio je danas da će zaustaviti isporuku električne energije Ukrajini ako se ne obnovi tranzit nafte naftovodom Družba, piše mađarski Telex.
Za napadnute Ukrajince europski je novac "pitanje života i smrti da se rat nastavi" jer dobivaju novac dok god traje. "Ako nema rata, tko će im dati novac?" Prema Orbánu, cilj Ukrajine sada je izvući što više novca od Europljana pozivajući se na rat. Ni ovdje nije spomenuo da rat nije pokrenula Ukrajina, već da je Rusija agresor.
Orbán tvrdi da Ukrajinci koriste sva sredstva kako bi u Mađarskoj na vlast došla vlada koja će osigurati njihov prijem u EU, slati oružje i vojnike te im dati značajan dio svog novca.
Stvaranje kaosa
Zaključio je da Ukrajinci žele mađarski novac i da zato, zajedno s Bruxellesom, žele srušiti sadašnju vladu. "O tome se radi u tajnom minhenskom paktu koji su prije nekoliko dana sklopili Tisza, Bruxelles i Kijev u Münchenu."
Iz publike je dobio i nekoliko pitanja o naftovodu Prijateljstvo, koji su pogodili Rusi, no mađarska je vlada za prekid opskrbe okrivila Ukrajinu. Orbán smatra da je cilj Ukrajinaca stvoriti gospodarski kaos i energetsku krizu u Mađarskoj kako bi Fidesz izgubio izbore u travnju. "Kaos je u glavama Ukrajinaca put do izbornog uspjeha oporbe."
Nije isključio mogućnost da Mađarska prekine opskrbu električnom energijom prema Ukrajini ako Ukrajinci ne poprave naftovod. "Ako to zaustavimo, mogu se dogoditi grube stvari", prenosi Index.
Orbanovo upozorenje
"Sigurno imamo neke pogreške, ali ne može se reći da nismo lukavi ili pametni. Točno znamo kako se nositi s takvom situacijom i nosit ćemo se s njom. Tko nas ugrize, slomit će mu se zubi", zaprijetio je Orbán Ukrajincima.
Prema njemu, na izborima 12. travnja na kocki je novac građana, a ako Fidesz ne pobijedi, "nastat će takva bijeda kakvu danas ne mogu ni zamisliti", osim možda starijih koji su iskusili posljedice krize iz 2008. godine.
Ova prijetnja dolazi nakon što je Mađarska najavila blokadu hitnog zajma Europske unije Ukrajini u iznosu od 90 milijardi eura, optuživši ratom pogođenu zemlju za "ucjenu" zbog oštećenog naftovoda kojim se transportira ruska nafta.
Ista prijetnja iz Slovačke
Slovački premijer Robert Fico je ranije danas također zaprijetio da će Slovačka prekinuti hitnu opskrbu Ukrajine električnom energijom ako Kijev u roku od dva dana ne poduzme korake za nastavak slanja ruske nafte prema Slovačkoj preko ukrajinskog teritorija, koje je u prekidu gotovo mjesec dana.
Slovačka je, uz Mađarsku, jedna od samo dvije zemlje EU-a koje se još uvijek oslanjaju na značajne količine ruske nafte dopremljene putem naftovoda Družba iz sovjetskog doba preko Ukrajine. Obje zemlje također imaju čelnike koji održavaju bliske odnose s Moskvom, prkoseći uglavnom proukrajinskom europskom konsenzusu.
🦷 Take a bite? Break your teeth.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 21, 2026
Ukrainians think: chaos in Hungary = road to victory for the opposition Tisza Party. They’re doing all they can to stir the waters. Unlucky for them, we will not be intimidated and we most certainly cannot be blackmailed. Bite at your own risk. pic.twitter.com/Zxzu3Cr2cz
