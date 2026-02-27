Nakon slovačkih i mađarskih optužbi, Zelenski i Fico razgovarali o prekidu isporuke ruske nafte

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i slovački premijer Robert Fico razgovarali su u petak telefonom u jeku napetosti između dviju zemalja zbog prekida isporuke ruske nafte putem naftovoda Družba koji prolazi ukrajinskim teritorijem, objavio je Kijev.
"Predsjednik ga je pozvao u Ukrajinu kako bi raspravili o svim postojećim problemima", naveo je ured ukrajinskog predsjednika u priopćenju.
Slovačka i Mađarska optužuju Kijev za odugovlačenje s ponovnim otvaranjem naftovoda Družba, koji prolazi kroz ukrajinski teritorij te omogućuje isporuku ruske nafte Bratislavi i Budimpešti. Dio tog naftovoda koji se nalazi u Ukrajini oštećen je u ruskim napadima u siječnju.
Mađarska i Slovačka tvrde da je on u međuvremenu popravljen, no ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, upitan u utorak o tome, dao je naslutiti da radovi još nisu završeni. Također je pozvao Budimpeštu da o toj temi razgovara s Moskvom, koja je prema njegovim riječima "u više navrata" bombardirala taj naftovod u sklopu svojih napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.
Mađarski premijer Viktor Orban, blizak Vladimiru Putinu, objavio je u petak na svom Facebook profilu da se s Robertom Ficom dogovorio o osnivanju "mađarsko-slovačkog istražnog povjerenstva" radi utvrđivanja stanja naftovoda. Orban je pozvao Volodimira Zelenskog da dopusti mađarskim i slovačkim inspektorima ulazak u Ukrajinu kako bi "ponovno pokrenuli" naftovod.
Robert Fico je u srijedu rekao da je nastavak isporuka putem Družbe odgođen još jednom za 3. ožujka.
Viktor Orban blokira dodjelu zajma Europske unije Ukrajini u iznosu od 90 milijardi eura, kao i usvajanje novih sankcija protiv Moskve, sve dok Kijev ne nastavi s isporukama ruske nafte preko Družbe.
Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, Europska unija uvela je zabranu za većinu uvoza nafte iz Rusije. Međutim, naftovod Družba privremeno je izuzet kako bi se zemljama srednje Europe dalo vremena za pronalaženje novih rješenja. Mađarska i Slovačka ipak nastavljaju uvoziti rusku naftu putem naftovoda, koji je više puta bio meta ukrajinskih napada.
