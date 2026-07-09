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5.5 po richteru

Snažan potres u Češkoj

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N1 Info
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09. srp. 2026. 19:18
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Snimka zaslona 2026-07-09 190001
EMSC

Snažan potres jačine 5.5 po Richteru pogodio je u četvrtak u 18 sati Češku, javlja EMSC.

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Epicentar potresa, prema podacima EMSC-a, bio je 32 kilometra istočno od Pilsena i 14 kilometara zapadno od Pribrama, na dubini od 10 kilometara.

Uskoro opširnije...

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potres potres u češkoj

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