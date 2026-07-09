5.5 po richteru
Snažan potres u Češkoj
Snažan potres jačine 5.5 po Richteru pogodio je u četvrtak u 18 sati Češku, javlja EMSC.
Oglas
Epicentar potresa, prema podacima EMSC-a, bio je 32 kilometra istočno od Pilsena i 14 kilometara zapadno od Pribrama, na dubini od 10 kilometara.
Uskoro opširnije...
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas