Šokantni detalji iz biografije princa Andrewa: Obiteljski sukobi, optužbe i sramoćenje

Princ Andrew prikazan je kao tvrdoglav i usmjeren na povratak svog statusa, što dodatno komplicira njegovu poziciju. Vjerovao je da je nedodirljiv sve dok Epstein nije uhićen 2022., a iste godine princu se na putu ispriječila Virginia Giuffre i tužila ga sudu u New Yorku. Britanci su potreseni zapanjujućim otkrićima o vojvodi od Yorka. Ogorčeni su zbog blama kojeg je priuštio sunarodnjacima što se odražava i na kraljevsku obitelj.