Šokantni detalji iz biografije princa Andrewa: Obiteljski sukobi, optužbe i sramoćenje

Novi udarac na lik i djelo princa Andrewa stiže zahvaljujući biografiji 'Entitled: The Rise and Fall of the House of York' kraljevskog biografa Andrewa Lowniego koja izlazi 14. kolovoza. Otkriva šokantne informacije o dugogodišnjim kontroverzama i problemima te skandaloznom ponašanju sina kraljice Elizabete II.
Knjiga otkriva uznemirujući niz brutalnih ispada i ponašanja nekad omiljenog srednjeg sina kraljice Elizabete II. Windsor - od navodnih fizičkih sukoba, uključujući obračun sa svojim nećakom princem Harryjem Windsorom tijekom obiteljskog okupljanja 2013. godine, do komentara koje je upućivao Harryjevoj supruzi Meghan Markle, nazivajući je 'opportunisticom' i predviđajući kratkotrajnost njihovog braka. Objavu knjige, prema tvrdnjama autora, pokušala je spriječiti kraljevska obitelj, prenosi tportal.
Knjiga je ispisana je nakon četverogodišnjeg istraživanja te brojnih razgovora sa svjedocima. Knjiga vojvodu od Yorka opisuje kao osobu s krhkim egom koja je godinama zlostavljala osoblje i pokazivala nemar prema drugima, što je rezultiralo strahom među zaposlenima. Detaljno su opisane njegove veze s osuđenim seksualnim prestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, pri čemu se ističe da je Andrew bio manipuliran, ali i da je svojim ponašanjem narušio svoj ugled pruživši Epsteinu legitimitet i pristup moćnim krugovima.
'Napaljeni Andy'
Tvrdnje o sklonosti ka neprimjerenim komentarima o ženama te neugodnom ponašanju na službenim događajima, šire još sumorniju sliku o njemu. Financijska neodgovornost i seksualne afere dodatno su doprinijele njegovom padu. Andrew kojem su mediji u vlastitoj zemlji zbog brojnih intimnih afera dali nadimak 'Randy Andy' (Napaljeni Andy) ovaj put bi mogao pasti još dublje da bi ga njegova obitelj nastavila tolerirati.
Princ Andrew prikazan je kao tvrdoglav i usmjeren na povratak svog statusa, što dodatno komplicira njegovu poziciju. Vjerovao je da je nedodirljiv sve dok Epstein nije uhićen 2022., a iste godine princu se na putu ispriječila Virginia Giuffre i tužila ga sudu u New Yorku. Britanci su potreseni zapanjujućim otkrićima o vojvodi od Yorka. Ogorčeni su zbog blama kojeg je priuštio sunarodnjacima što se odražava i na kraljevsku obitelj.
