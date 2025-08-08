Oglas

Aleksandra Maganić

Poznato tko je kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda, objavljen životopis

author
N1 Info
|
08. kol. 2025. 14:36
Aleksandra Maganic
Neva Zganec/PIXSELL

Novi javni poziv za izbor predsjednika Vrhovnog suda privukao je samo jednu kandidatkinju, i to, prof. dr. sc. Aleksandru Maganić, ne Sandru Artuković Kunšt, za koju je predsjednik Zoran Milanović prije najavio da će je ponovno predložiti.

Životopis Aleksandre Maganić pogledajte OVDJE.

Nakon što je u ponedjeljak istekao novi javni poziv za predsjednika Vrhovnog suda, Državno sudbeno vijeće danas će pristigle kandidature poslati Uredu predsjednika Republike.

Vladajuća većina u lipnju nije prihvatila Sandru Artuković Kunšt koju je predložio predsjednik Milanović.

"Neslužbeno se doznaje kako pristigla prijava nije kandidatura Sandre Artuković Kunšt, iako je predsjednik Milanović prije poručio da će upravo nju ponovno predložiti ako se odluči kandidirati", javio je HRT ranije.

Teme
Aleksandra Maganić Vrhovni sud

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

