Užasavajuće otkriće
Strava u Poljskoj: Pronađeni deseci ljudskih fetusa i medicinski otpad, uhićena patologinja
U selu Lutoryż kod Rzeszówa u Poljskoj tijekom radova na zemljištu pronađeni su ostaci ljudkih fetusa. Parcela je ranije bila u vlasništvu 57-godišnje liječnice patologinje, koju su vlasti privele.
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Uznemirujuće otkriće koje je prije nekoliko dana potreslo Lutoryż izazvalo je snažne reakcije javnosti. Na privatnom zemljištu koje je ranije pripadalo patologinji pronađeni su zakopani ostaci ljudskih fetusa i medicinski otpad.
"Dana 10. lipnja 2026. Okružno državno odvjetništvo u Rzeszówu obaviješteno je da su na jednom posjedu u selu Lutoryż pronađene velike količine predmeta koji predstavljaju medicinski otpad, među kojima su najviše bili parafinski blokovi i mikroskopska stakalca", izjavio je glasnogovornik Regionalnog državnog odvjetništva u Rzeszówu Krzysztof Ciechanowski.
"Prema dosadašnjim saznanjima, predmeti su pronađeni tijekom zemljanih radova na posjedu. Među pronađenim otpadom nalazili su se ljudski fetus te drugi ostaci za koje se sumnja da pripadaju fetusima u ranoj fazi razvoja ili dijelovima fetusa. Na mjesto događaja poslani su sudski medicinski vještaci koji su potvrdili da osigurani ostaci pripadaju ljudskim fetusima", dodao je tužitelj, prenosi Euronews.
Mediji navode da su pronađeni deseci ostataka fetusa
Prve informacije govorile su o pronalasku desetak ostataka fetusa. Kasnije su mediji objavili da su istražitelji osigurali oko 30 skupova ostataka.
Istražitelji naglašavaju da se konačan broj pronađenih ostataka može utvrditi tek nakon provođenja specijalističkih analiza i identifikacije pronađenog materijala.
Radovi na zemljištu nastavit će se do sljedećeg tjedna, no državno odvjetništvo zasad neće iznositi dodatne informacije.
Osumnjičena liječnica nije odmah ispitana
Državno odvjetništvo vodi istragu zbog sumnje na kaznena djela oskvrnuća posmrtnih ostataka i nezakonitog skladištenja opasnog otpada. Za ta kaznena djela predviđene su kazne do dvije, odnosno do dvanaest godina zatvora.
Tijekom istrage utvrđeno je da su sadašnji vlasnici zemljište kupili od patologinje. U četvrtak je tužitelj naložio privođenje 57-godišnje Magdalene H. Žena je uhićena u Zamošću te je trebala biti ispitana pred istražiteljima.
Prema informacijama koje su objavili mediji, žena je tvrdila da ostaci potječu iz medicinskog materijala korištenog za patološke pretrage. Neslužbeno se navodilo i da je dio materijala možda preuzet iz bolnice tijekom pandemije bolesti COVID-19. Te okolnosti zasad se još istražuju.
Magdalena H. trebala je biti dovedena pred tužitelja kako bi objasnila podrijetlo pronađenih ostataka i način na koji su bili pohranjeni.
Do ispitivanja ipak nije došlo. Prema navodima Radija Rzeszów, žena se tijekom postupka osjećala loše i bila joj je potrebna liječnička pomoć. Na kraju je prevezena u bolnicu.
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