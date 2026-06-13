Strava u Poljskoj: Pronađeni deseci ljudskih fetusa i medicinski otpad, uhićena patologinja

"Prema dosadašnjim saznanjima, predmeti su pronađeni tijekom zemljanih radova na posjedu. Među pronađenim otpadom nalazili su se ljudski fetus te drugi ostaci za koje se sumnja da pripadaju fetusima u ranoj fazi razvoja ili dijelovima fetusa. Na mjesto događaja poslani su sudski medicinski vještaci koji su potvrdili da osigurani ostaci pripadaju ljudskim fetusima", dodao je tužitelj, prenosi Euronews.