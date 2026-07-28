BEZ PAPIRA
Velika promjena u HZZO-u: Postupak koji je trajao mjesecima sada se rješava za par minuta
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) predstavio je u utorak novu digitalnu uslugu ePrijava ozljede na radu, dostupnu od 1. srpnja, koja omogućuje elektroničko podnošenje prijava te donošenje rješenja u roku od 24 sata umjesto dosadašnjeg postupka koji je mogao trajati i do dva mjeseca.
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HZZO godišnje zaprimi oko 17.500 prijava ozljeda na radu, a nova aplikacija trebala bi zamijeniti oko 200.000 listova papira.
Dosadašnji postupak provodio se isključivo u papirnatom obliku. Poslodavac je morao ispuniti pet primjeraka prijave te priložiti dodatnu dokumentaciju i izjave, nakon čega se dokumentacija dostavljala izabranom liječniku i HZZO-u. Zbog više administrativnih koraka postupak je mogao trajati mjesec do dva.
Vršitelj dužnosti zamjenika ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta rekao je novinarima da nova aplikacija omogućuje potpuno elektroničko podnošenje prijava ozljeda na radu te znatno pojednostavljuje postupak za sve sudionike. Od početka srpnja u HZZO je pristiglo 39 elektroničkih prijava takvih ozljeda.
Prijavu može pokrenuti poslodavac, izabrani liječnik ili ovlašteni djelatnik HZZO-a. Nakon što poslodavac i liječnik unesu podatke iz svoje nadležnosti, prijava se automatski kompletira i upućuje na obradu u HZZO.
Elektroničko podnošenje prijave
Ako se prijava podnese elektronički i svi potrebni podaci budu dostavljeni putem aplikacije, postupak se može završiti u roku od 24 sata, bez potrebe za dostavom papirnate dokumentacije i odlascima na šaltere. HZZO godišnje prizna oko 14.500 prijava ozljeda na radu, rekao je Kapusta.
Poslodavci usluzi pristupaju putem portala eZdravstveno, dok je obiteljskim liječnicima pristup omogućen automatski. Putem aplikacije poslodavci i izabrani liječnici elektronički podnose prijavu ozljede na radu te tijekom cijelog postupka mogu pratiti njezin status i ishod obrade u HZZO-u. Po završetku postupka elektroničkom poštom dobivaju obavijest o statusu i ishodu prijave ako je ona podnesena putem aplikacije.
Kapusta je pozvao poslodavce i izabrane liječnike da koriste novu uslugu jer će ona, kako je rekao, administrativno rasteretiti i korisnike i HZZO te ubrzati odlučivanje o prijavama. Istaknuo je da će prijavu i dalje biti moguće podnijeti i u papirnatom obliku.
Sustav eRefundacija
HZZO već koristi sustav eRefundacija putem kojeg poslodavci elektronički podnose zahtjeve za povrat naknade plaće tijekom bolovanja na teret Zavoda, uključujući i bolovanja zbog priznate ozljede na radu. Naknadu radniku isplaćuje poslodavac, a HZZO mu, u slučaju ozljede na radu, sredstva refundira u punom iznosu. Osim toga, poslodavcima su putem sustava e-Doznake dostupne elektroničke doznake pa ih osigurane osobe više ne moraju dostavljati u papirnatom obliku.
Na pitanje o mogućnosti uvođenja plaćenog menstrualnog dopusta po uzoru na novo rješenje u Crnoj Gori, Kapusta nije želio komentirati taj model, istaknuvši da o privremenoj nesposobnosti za rad u svakom pojedinom slučaju odlučuje izabrani liječnik prema medicinskoj indikaciji.
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