Nova pravila za taksiste: Odzvonilo astronomskim cijenama taksija, evo što se mijenja

"Novi model jasno propisuje da se stajanje u prometnim gužvama, na semaforima ili uslijed zastoja na cesti smije obračunati isključivo kao cijena po minuti vožnje, dok se čekanje definira kao vrijeme čekanja korisnika prije početka vožnje ili mirovanja vozila na izričit, privatni, zahtjev korisnika. Propisana je zabrana dvostrukog naplaćivanja istog vremenskog razdoblja kao minutu vožnje i kao čekanja", rekao je Mihotić.