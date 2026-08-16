32. SFF
Međunarodna premijera za "Male stvari" Zvonimira Jurića
Film "Male stvari" redatelja Zvonimira Jurića prikazan je u nedjelju u Sarajevu na filmskom festivalu na kojemu se natječe za naslov najboljega u kategoriji dugometražnih igranih filmova.
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Predstavljanje na 32. SFF-u ujedno je bilo međunarodna premijera nakon što su "Male stvari" prvi put prikazane u srpnju pred publikom na festivalu u Puli.
Ovo je Jurićevo ostvarenje nastalo kao hrvatsko-srpsko-slovenska koprodukcija prema scenariju koji uz redatelja supotpisuje Jurica Pavičić.
To je obiteljska drama u kojoj je okosnica odluka oca da proda zemljište britanskom investitoru, a ona postaje povodom da se članovi obitelji suoče s potisnutim problemima i donesu teške odluke koje neminovno traže žrtvu nekoga od njih.
U filmu su naslovne uloge pripale Mariji Škaričić te Ivani Roščić koje glume sestre čiji je dolazak na rodni otok okosnica priče te Izudinu Bajroviću koji glumi oca, a igraju i Juraj Lerotić, Bepina Baričević, Borna Mihovilović, Goran Marković i drugi.
Nakon projekcije koju je publika nagradila dugotrajnim pljeskom Jurić je kazao kako je rad na scenariju tražio puno vremena, a konačni rezultat je tek segment iz originalne Pavičićeve priče.
"Svatko traži svoj način", kazao je Jurić, pojašnjavajući kako je u kreiranju filma bitnu ulogu imao i stariji bračni par koji živi na otoku kod Istu kod Zadra i koji mu je značajno pomogao u kreiranju filmske atmosfere koja treba dočarati život na usamljenom otoku.
Marija Škaričić koja igra glavnu žensku ulogu kazala je kako je, unatoč prijateljstvu s redateljem, morala proći standardu audiciju nakon čega joj je ponuđena uloga.
"Bio je to zahtjevan proces, vrlo poseban za mene", kazala je Škaričić.
Producentica Ankica Jurić Tilić je istaknula je kako su radeći na ovom filmu kao duboko humanoj priči o odnosima među ljudima željeli postići upravo ono što se dogodilo kako u Puli tako i u Sarajevu.
"Uspostavili smo emotivnu vezu s publikom i to nam je jako važno", kazala je Jurić Tilić.
O najboljem dugometražnom igranom filmu koji će dobiti nagradu "Srce Sarajeva" za koju se natječe devet ostvarenja iz regije odlučit će žiri kojemu predsjedava proslavljena britanska glumica Emily Watson, a članovi su hrvatski redatelj Igor Bezinović, makedonska glumica Sara Klimoska, direktor Europske filmske akademije Matthijs Wouter Knol te redateljica iz Grčke Athina Rachel Tsangari.
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