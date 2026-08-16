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GSS krenuo po ozlijeđenog mladića, a onda se dogodilo "čudo": "Nismo taxi služba"

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16. kol. 2026. 14:49
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GSS stanica HBŽ
GSS stanica HBŽ

Jučer, 15. kolovoza, u 16 sati na dežurni broj GSS-a zaprimljena je dojava roditelja mladića koji se nalazio na području Troglava, kod bivka „Runolista kuća“. Prema dojavi, mladić je tijekom planinarenja s prijateljem ozlijedio nogu te se zbog ozljede nije mogao samostalno spustiti u podnožje, izvijestili su pripadnici Gorske službe spašavanja Stanice Hercegbosanske županije.

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Na teren je odmah upućeno šest spašavatelja. Dolaskom do bivka zatekli su dvojicu mladića u, kako navode, neobično dobrom raspoloženju, posebno s obzirom na informaciju da je jedan od njih ozlijeđen.

"Raspoloženje se ipak nakratko pokvarilo kada su mladići saznali da spašavatelji nisu stigli helikopterom, nego – pješke. Tako je propala nada u besplatan panoramski let, a preostala je opcija spuštanja uz pomoć spašavatelja.

Međutim, tijekom spuštanja dogodilo se pravo malo čudo. Ozljeda noge je, izgleda, čudesno zacijelila, pa mladić više nije imao nikakvih problema s hodanjem niti mu je bila potrebna pomoć pri kretanju.

Iako je ova intervencija završila u vedrom tonu, želimo podsjetiti da GSS nije služba koju treba pozivati iz šale, zbog neozbiljnosti ili nepotrebnog dramatiziranja situacije. Svaki poziv pokreće stvarne ljude, opremu i resurse, a dok spašavatelji izlaze na teren zbog nepotrebne dojave, netko kome je pomoć zaista potrebna može čekati na intervenciju.

Zato apeliramo na sve planinare i posjetitelje planina da budu odgovorni, prije odlaska procijene svoje sposobnosti i uvjete na terenu te da GSS pozivaju kada je pomoć zaista potrebna.

A što se tiče helikoptera – GSS nije taxi služba. Spašavatelji će doći po vas i pješke, ali tada ćete se možda i vi morati vratiti pješke", poručili su iz GSS stanice HBŽ.

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gorska služba spašavanja odgovornost planinara planinarenje spašavanje zloupotreba poziva

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