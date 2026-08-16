stradali hodočasnici
Teška nesreća u Mađarskoj: Poljska će poslati sanitetski zrakoplov
Varšava će poslati sanitetski zrakoplov u Budimpeštu nakon nesreće autobusa poljskih registarskih oznaka u noći na nedjelju, u kojoj je poginulo 12 ljudi, a najmanje ih je deset teško ozlijeđeno, rekao je poljski premijer Donald Tusk.
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„Donio sam odluku o slanju posebnog poljskog zrakoplova u Mađarsku s predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova i medicinskih službi”, rekao je Tusk, dodavši da će „svi ozlijeđeni dobiti potrebnu medicinsku i konzularnu pomoć”.
Poljaci koji su stradali u nesreći autobusa u Mađarskoj u nedjelju rano ujutro vraćali su se s hodočašća iz Međugorja, prenijeli su poljski mediji, pozivajući se na poljsko ministarstvo vanjskih poslova.
Glasnogovornik ministarstva Maciej Wewior potvrdio je da „sve ukazuje na to da su se vraćali iz Međugorja“, a informaciju je potvrdila i lokalna vlast iz regije iz koje su hodočasnici.
Autobus, koji je stigao u Mađarsku iz Srbije, prevrnuo se oko jedan ujutro na autocesti blizu grada Mezokeresztesa, oko 140 kilometara istočno od Budimpešte, objavila je policija.
U autobusu je bilo 57 putnika i dva vozača.
"Autobus poljskih registracijskih tablica koji je putovao autocestom M3 prema Nyiregyhazi... skrenuo je s ravnog dijela ceste u jarak i prevrnuo se. Preliminarne informacije sugeriraju da je vozač vjerojatno zaspao", objavila je policija na svojoj web stranici. Vozač je priveden.
To je najveća autobusna nesreća u Mađarskoj od nesreće u Siófoku 2003. godine, kada se vlak sudario s autobusom koji je prevozio njemačke turiste na željezničko-cestovnom prijelazu, usmrtivši 33 osobe.
Poljski hodočasnici stradali su i prije četiri godine kada je u ranim jutarnjim satima autobus 6. kolovoza 2022. kod Brezničkog Huma sletio s ceste. Poljaci su tada bili na putu za Međugorje. Tada je dvanaest ljudi poginulo, a više od 40 je bilo ozlijeđeno.
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