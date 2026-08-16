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državljanin Hrvatske

Uhićen muškarac zbog požara na Čiovu: Vraćao se iz noćnog izlaska pa upaljačem zapalio suhu travu

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Hina
|
16. kol. 2026. 14:38
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01.07.2026. Ciovo - Sanacija nakon velikog pozara na Ciovu. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Policija je uhitila hrvatskog državljanina kojeg sumnjiči da je jutros u 5,35 sati na predjelu Saldun na otoku Čiovu u alkoholiziranom stanju upaljačem zapalio suhu travu i stiropor i tako izazvao požar dovodeći u opasnost živote i imovinu, izvijestila je u nedjelju splitsko-dalmatinska policija.

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Kako se navodi u priopćenju, odmah po zaprimanju dojave policajci su izašli na teren te su, na temelju dostupnih snimki video nadzora, vrlo brzo utvrdili identitet muškarca koji se dovodi u vezu s požarom.

Oko sat i pol nakon događaja muškarac je doveden u službene prostorije policije. Utvrđeno je da je riječ o državljaninu RH, da se nalazi u alkoholiziranom stanju te mu je izmjerena koncentracija alkohola od 1.08 g/ kg.

Prema do sada utvrđenom postoji sumnja da se alkoholiziran vraćao iz noćnog provoda i upaljačem zapalio suhu travu i stiropor kod drvenih paleta, priopćila je policija.

Nad uhićenim se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

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Teme
policija požar čiovo

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