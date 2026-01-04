Što je Chavismo - pokret koji je pomogao dovesti Madura na vlast?

Kada je Nicolás Maduro 2013. postao predsjednik Venezuele, dogodilo se to neposredno nakon smrti utjecajnog ljevičarskog vođe Huga Cháveza, koji je zemljom upravljao više od deset godina.
Oglas
Chávez, osnivač Chavizma, predstavljao se kao "socijalist 21. stoljeća“, često je omalovažavao kapitalizam i Sjedinjene Američke Države te preusmjeravao velik dio golemog naftnog bogatstva zemlje u opsežne socijalne programe za siromašne. Također je za sobom ostavio nasljeđe represije nad političarima i privatnim medijima koji su mu se protivili, piše CNN.
Maduro, dugogodišnji Chávezov saveznik, postao je vođa pokreta nakon smrti svog prethodnika.
Chavizam, ljevičarska ideologija, stavlja naglasak na preraspodjelu bogatstva prema marginaliziranim skupinama u zemlji. Također naglašava važnost venezuelanskog suvereniteta, koji se smatra nečim što treba zaštititi od "imperijalističkih“ sila.
Antisiromašna humanitarna organizacija sa sjedištem u Washingtonu, The Borgen Project, navodi da su neka od drugih načela Chavizma "nacionalizacija industrija i snažno antineoliberalno stajalište u ekonomskim pitanjima“.
Iako Chavizam može "(funkcionirati) dobro u teoriji, kao i većina populističkih ideologija“, stvarnost je bila takva da su mnogi u Venezueli bili nezadovoljni načinom na koji se zemljom upravljalo pod Madurom, navodi Borgen Project.
A „umjesto da sluša zahtjeve naroda, Maduro je odlučio krenuti nasilnim putem“ te je pokušao ugušiti neslaganje, dodaje se.
U godinama otkako je došao na vlast, Madurovu vladu optuživalo se za počinjenje niza zločina protiv čovječnosti. U izvješću Ujedinjenih naroda iz prosinca 2025. ta je organizacija optužila Bolivarijansku nacionalne garde Venezuele za provođenje "desetljećima dugog obrasca ubojstava, proizvoljnih pritvaranja, mučenja i seksualnog nasilja“, usmjerenog protiv prosvjednika i Madurovih protivnika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas