VIDEO / Finska objavila snimku zapljene ruskog broda: Otkrili i što je prevozio

Zadržano je svih 14 članova posade – iz Rusije, Gruzije, Azerbajdžana i Kazahstana – te će ih ispitati finska policija. Dvojica članova posade u četvrtak su pritvorena, dok su za još dvojicu izrečene zabrane putovanja, pri čemu policija nije željela otkriti njihovu nacionalnost ni uloge u posadi.