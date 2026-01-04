VIDEO / Finska objavila snimku zapljene ruskog broda: Otkrili i što je prevozio

Finska granična kontrola objavila je snimku zapljene teretnog brod za koji se sumnja da je oštetio telekomunikacijski kabel koji u Finskom zaljevu povezuje finski grad Helsinki i estonski grad Tallinn.
Finska je policija u zadržala teretni brod Fitburg, dug 132 metra, koji je plovio iz Sankt Peterburga u Rusiji prema izraelskoj luci Haifa. Njegovih 14 članova posade također je zadržano zbog sumnje da je sidro broda oštetilo telekomunikacijski kabel u Finskom zaljevu.
"Preliminarne informacije upućuju na to da se teret sastojao od čeličnih proizvoda ruskog podrijetla, koji podliježu opsežnim sankcijama Europske unije uvedenima Rusiji", navela je carina.
Inspekcija tereta na brodu provedena je kasno u srijedu, izvijestio je Euronews.
"Prema procjeni stručnjaka finske carine, riječ je o konstrukcijskom čeliku koji potpada pod sektorske sankcije. Uvoz takve sankcionirane robe u EU zabranjen je u skladu s propisima EU-a o sankcijama", naveli su Finci.
Čelik je zadržan do razjašnjenja situacije, a finska carina otvorila je preliminarnu istragu s ciljem pokretanja predistražnog postupka zbog mogućeg kršenja sankcija. Policija je u srijedu priopćila da incident s oštećenim kabelom istražuje kao "teško kazneno djelo oštećenja, pokušaj teškog kaznenog djela oštećenja te teško ometanje telekomunikacija".
Zadržano je svih 14 članova posade – iz Rusije, Gruzije, Azerbajdžana i Kazahstana – te će ih ispitati finska policija. Dvojica članova posade u četvrtak su pritvorena, dok su za još dvojicu izrečene zabrane putovanja, pri čemu policija nije željela otkriti njihovu nacionalnost ni uloge u posadi.
Energetska i komunikacijska infrastruktura, uključujući podmorske kabele i cjevovode, posljednjih je godina više puta oštećena u Baltičkom moru, prenosi Dnevnik.hr.
