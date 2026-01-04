Usporedba vojne sile: Trump se hvali briljantnom akcijom – kakva je stvarna moć Venezuele

Federico PARRA / AFP

Jedna od uočljivih tema jučerašnje konferencije za novinare Donalda Trumpa – na kojoj je iznio više detalja o hvatanju Nicolása Madura – bila je njegova pohvala američkim oružanim snagama i njihovim sposobnostima.

"Nijedna država na svijetu ne bi mogla postići ono što je Amerika postigla jučer“, rekao je Trump.

"U vrlo kratkom razdoblju svi vojni kapaciteti Venezuele bili su onesposobljeni.“

U usporedbi dviju vojski, venezuelanske snage ne mogu se mjeriti s američkima. Njihove su sposobnosti oslabljene, a moral ozbiljno narušen nakon godina gospodarskih teškoća, piše Sky News.

Evo kako se te dvije vojske uspoređuju:

Američka vojska višestruko je nadmoćnija venezuelanskoj, koju sputavaju nedostatak obuke, niske plaće i zastarjela oprema, navodi novinska agencija Reuters pozivajući se na šest izvora.

Iako je Nicolás Maduro, koji je bio na vlasti od 2013. godine, osigurao lojalnost dijela vojske postavljajući časnike na državne funkcije, vojnici zarađuju tek oko 100 dolara mjesečno u lokalnoj valuti.

To je otprilike petina iznosa za koji istraživanja pokazuju da je prosječnoj obitelji potreban za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Izvori navode da bi dezertiranja, koja se već događaju u mnogim postrojbama, mogla porasti u slučaju američkog vojnog napada.

Posljednjih godina glavno „iskustvo“ venezuelanskih vojnika svodilo se na suočavanje s nenaoružanim civilima tijekom uličnih prosvjeda.

Ni vojna oprema nije na razini – velik dio, proizveden u Rusiji i star desetljećima, smatra se zastarjelim.

Caracas je tijekom 2000-ih kupio oko 20 borbenih zrakoplova Sukhoi, no smatra se da oni nisu ni približno ravni američkim bombarderima B-2.

Ruski helikopteri, tenkovi i prijenosni raketni sustavi koje koristi Venezuela također su zastarjeli.

