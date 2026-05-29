Moskva šalje vojnike u sovjetske cijevi, unutra doživljavaju pravi pakao: "Ljudi ondje umiru“
Najdulje čemu se ruski vojnik može nadati nakon što izađe iz podzemnog cjevovoda jest, prema riječima onih koji ih love, svega jedan sat života.
"Ali obično je to deset minuta, i to je to“, kaže „Tovsti“, glavni narednik satnije u ukrajinskoj brigadi Hartija, iz zapovjednog mjesta u sjeveroistočnoj Harkivskoj oblasti.
Tovsti promatra prijenos uživo sa snimke drona koja prikazuje prizor što se već mjesecima iznova ponavlja - ruski vojnici izlaze iz napuštenih cjevovoda u pokušaju infiltracije ukrajinskih linija, piše Asami Terajima za Kyiv Independent.
U novoj eri bojišta kojim dominiraju dronovi, ruska vojska koristi opsežan sustav podzemne infrastrukture iz sovjetskog doba kao rutu zaštićenu od dronova kako bi napredovala s ljudstvom.
"U ratu dronova danas se praktički više ne može kretati po površini, pa se sve odvija pod zemljom“, rekao je Tovsti za Kyiv Independent.
No sigurnost koju pružaju cjevovodi može ih zaštititi samo do određene točke.
Već mjesecima brigada Hartija vodi ono što njezini zapovjednici opisuju kao beskrajnu borbu - nadziru cijevi u potrazi za izlaznim otvorima, eliminiraju Ruse koji iz njih izađu, zatrpavaju otvore, a zatim traže sljedeću, novu izlaznu točku.
Unatoč velikim gubicima i stravičnim uvjetima unutar samih cjevovoda, Rusija i dalje šalje ljude kroz njih.
"Ljudi ondje umiru“
Ruski vojnici koje Tovsti promatra kreću se prema Kupjansku, strateški važnom gradu u Harkivskoj oblasti, udaljenom samo 40 kilometara od ruske granice. Grad je važno cestovno i željezničko čvorište te su ga ruske snage zauzele u prvim danima potpune invazije u veljači 2022., prije nego što je oslobođen u rujnu iste godine.
Rusija ga od tada neprestano pokušava ponovno osvojiti.
Posljednjih godinu dana ruski vojnici koriste četiri napuštena plinovoda koja se preko rijeke Oskil spajaju u dva. Plinovod Šebelinka–Ostrogožsk, izgrađen još u sovjetsko doba za transport plina iz Harkivske oblasti prema Rusiji, povezuje teritorij pod ruskom okupacijom na istočnoj obali s ukrajinskom pozadinom u području Kupjanska.
Ruske snage koriste taktiku infiltracije kroz cjevovode duž cijele bojišnice gdje god je to moguće - od Avdijivke u istočnom dijelu Donjecke oblasti do sjeveroistočne Sumske oblasti, kao i u ruskoj Kurskoj oblasti, gdje je Ukrajina u kolovozu 2024. pokrenula prekograničnu operaciju.
"(Cjevovodi) lokalno mogu biti učinkovita strategija za stvaranje pomutnje“, rekao je za Kyiv Independent Pasi Paroinen, analitičar finske skupine Black Bird Group koja pomno prati rat koristeći snimke iz otvorenih izvora.
Cijevi koje vode prema Kupjansku imaju promjer od samo jednog do 1,2 metra. Oni koji se nalaze u njima moraju puzati 15 kilometara kako bi stigli do ukrajinskih položaja. Prema riječima zapovjednika brigade Hartija, neki u njima provode i mjesece čekajući dok se ne prikupi dovoljno ljudi i opreme.
"Ljudi ondje umiru“, rekao je za Kyiv Independent zamjenik zapovjednika brigade, poznat pod pozivnim znakom „Abat“.
"Jednostavno ih pošalju unutra, a oružje im je ljepljivom trakom pričvršćeno za leđa kako ga ne bi izgubili.“
Izvješća o ovoj ruskoj taktici pojavila su se prošle godine kada je ukrajinska skupina za praćenje bojišta DeepState izvijestila da ruski vojnici koriste posebno izrađene klupe na kotačima i električne romobile za kretanje kroz cjevovode.
Ruski neovisni medij Astra objavio je videosnimku vojnika koji opisuje kaos unutar jednog cjevovoda u Kurskoj oblasti, tvrdeći da su se „deseci vojnika ugušili, počinili samoubojstvo ili umrli u panici i deliriju“.
"Ljudi su ondje doživjeli slomove Jedan se upucao. Drugi je… uperio strojnicu u sebe. Treći je razbio glavu“, kaže vojnik u snimci.
Rusija ne odustaje od taktike
Unatoč tome, taktika je tada bila uspješna.
Ruske su snage u rujnu 2025. kroz cjevovode uspjele infiltrirati sjeverna predgrađa Kupjanska i ugroziti grad, probivši se do njega sa sjevera.
Zapovjednici brigade Khartiia danas tvrde da mnogo bolje poznaju rute kretanja kroz cijevi te da unaprijed znaju mjesta na kojima će ruski vojnici pokušati izaći na površinu.
"Neprijatelj zna da ih čekamo, ali iz nekog razloga i dalje nastavljaju izlaziti", rekao je „Tovsty“.
