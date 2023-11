Tajanstveno zujanje u irskom gradu, ljudi očajni, ne mogu spavati

Podijeli :

Pexels/Jason Murphy

Misteriozno zujanje koje se noću čuje u gradu u Sjevernoj Irskoj potaknulo je gradsko vijeće da istraži njegov izvor. Stanovnici Omagha u okrugu Tyrone požalili su se da zbog "upornog zujanja" ne mogu spavati, a izvješća o tom zvuku prvi put su se pojavila krajem listopada, piše The Telegraph. Vijećnik Alijanse Stephen Donnelly rekao je da se tajanstveno zujanje, opisano kao različito od prometne buke, pokazalo kao ozbiljan problem za stanovnike.

Okružno vijeće Fermanagha i Omagha traži angažiranje stručnjaka za razotkrivanje zvuka nakon što su prvi pokušaji da mu se uđe u trag bili neuspješni. Vijećnik Stephen Donnelly je rekao: “Možda je to nešto sezonsko ili povezano s vremenskim prilikama, ali te se stvari često ne pokažu jednostavnima i to može biti iz mnoštva izvora. Ono što trebamo učiniti jest utvrditi činjenice, a zatim poduzeti mjere da to riješimo.”

Glasnogovornica Vijeća rekla je da istraga do sada nije dala rezultate te da dužnosnici razmatraju sljedeće korake za identifikaciju zvuka: “Zbog velikog područja na kojem je zvuk prijavljen, teško je odrediti točan izvor. Službenici trenutno razmatraju korištenje specijalizirane opreme ili angažiranje specijalizirane tvrtke za pomoć u otkrivanju izvora buke.”

“Beskrajni ciklus mučenja”

Misteriozni zvukovi već su mučili druge gradove i sela diljem Ujedinjenog Kraljevstva. U prosincu su stanovnici Holmfielda u West Yorkshireu opisali kasnonoćnu buku kao “beskrajni ciklus mučenja”. To zujanje uspoređivalo se sa zvukom perilice rublja ili dizelskog motora u praznom hodu.

Godine 2013. znanstvenici su nagađali da je misteriozna buka koja je neke stanovnike Hampshirea noću držala budnima bila rezultat seksa riba u obližnjem estuariju. Stanovnici Hythea, u blizini Southamptona, navodno su se bili prisiljeni iseliti iz tog područja jer što su “pulsirajući” zvukovi noću odjekivali u njihovim domovima.

Nacionalni oceanografski centar u Southamptonu nije uspio rasvijetliti misterij. Međutim, Škotska asocijacija za znanost o moru tvrdi da bi ribe mogle biti odgovorne za bizarni zvuk zujanja, prenosi Index.

Dr. Ben Wilson je rekao: “To je jedna od mogućnosti. U sjevernom Atlantiku i prilazima La Mancheu sigurno postoje “zvučne ribe”. ” Mužjaci ribe veznjaka ispuštaju prepoznatljivo zujanje kako bi ženkama dali do znanja da traže partnera..

