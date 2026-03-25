Izraelski Channel 12: Trump poslao Iranu plan od 15 točaka. Što nudi, što traži?

AFP / FABRICE COFFRINI

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da Sjedinjene Države napreduju u naporima da se s Iranom ispregovara kraj rata, a mediji prenose da je Washington poslao prijedlog rješenja od 15 točaka.

Podijeli

Oglas

Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao da SAD razgovara s "pravim ljudima" u Iranu, dodajući da Iranci jako žele postići dogovor.

Teheran je porekao da su se održali izravni razgovori. Moćni iranski predsjednik parlamenta Mohammad Baqer Qalibaf u ponedjeljak je to odbacio kao "lažne vijesti".

Pozivajući se na dva dužnosnika, New York Times je u utorak izvijestio da je Washington poslao Iranu plan od 15 točaka za okončanje rata.

Primirje za raspravu o točkama plana

Izraelski Kanal 12, pozivajući se na tri izvora, izvijestio je da SAD traži jednomjesečno primirje kako bi se raspravljalo o tim točkama.

Izraelski medij izvijestio je da plan navodno uključuje:

Iran bi demontirao svoje nuklearne kapacitete; Iran bi se obvezao da neće razvijati nuklearno oružje; Iran ne bi dalje obogaćivao nuklearni materijal; Sav obogaćeni materijal bio bi predan prema rasporedu koji bi odredili SAD, Izrael i Iran; Nuklearna postrojenja u Natanzu, Isfahanu i Fordowu bila bi zatvorena; Međunarodna agencija za atomsku energiju dobila bi pristup svim informacijama o iranskom programu; Iran bi odustao od modela djelovanja preko posredničkih skupina; Iran bi prestao financirati i naoružavati takve skupine u regiji; Hormuški tjesnac ostao bi otvoren kao slobodna pomorska zona; Iran bi ograničio broj i domet svojih projektila; Daljnja uporaba projektila bila bi dopuštena isključivo za samoobranu; Sve sankcije Iranu bile bi ukinute; Iran bi dobio pomoć u razvoju civilnog nuklearnog programa u nuklearnoj elektrani Bušehr; Ukinula bi se prijetnja ponovnog uvođenja sankcija; SAD i Izrael pomogli bi Iranu u razvoju civilnog nuklearnog programa u Bušehru za proizvodnju električne energije, prenosi Index.

Trump je rekao da je Iran napravio vrijedan ustupak u vezi s nenuklearnom energijom i Hormuškim tjesnacem.

Iran je efektivno zatvorio plovni put, kojim inače prolazi petina svjetske nafte, otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade prije četiri tjedna, stvarajući najgori šok u opskrbi energijom u povijesti i uzrokujući nagli porast cijena goriva.

Američki, izraelski i iranski napadi su se nastavili, a izvori su rekli da se Washington priprema slanje još vojnika u regiju.