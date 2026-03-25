Oglas

prijedlog rješenja sukoba

Izraelski Channel 12: Trump poslao Iranu plan od 15 točaka. Što nudi, što traži?

author
Hina
|
25. ožu. 2026. 06:08
Donald Trump
AFP / FABRICE COFFRINI

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da Sjedinjene Države napreduju u naporima da se s Iranom ispregovara kraj rata, a mediji prenose da je Washington poslao prijedlog rješenja od 15 točaka.

Oglas

Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao da SAD razgovara s "pravim ljudima" u Iranu, dodajući da Iranci jako žele postići dogovor.

Teheran je porekao da su se održali izravni razgovori. Moćni iranski predsjednik parlamenta Mohammad Baqer Qalibaf u ponedjeljak je to odbacio kao "lažne vijesti".

Pozivajući se na dva dužnosnika, New York Times je u utorak izvijestio da je Washington poslao Iranu plan od 15 točaka za okončanje rata.

Primirje za raspravu o točkama plana

Izraelski Kanal 12, pozivajući se na tri izvora, izvijestio je da SAD traži jednomjesečno primirje kako bi se raspravljalo o tim točkama.

Izraelski medij izvijestio je da plan navodno uključuje:

  1. Iran bi demontirao svoje nuklearne kapacitete;
  2. Iran bi se obvezao da neće razvijati nuklearno oružje;
  3. Iran ne bi dalje obogaćivao nuklearni materijal;
  4. Sav obogaćeni materijal bio bi predan prema rasporedu koji bi odredili SAD, Izrael i Iran;
  5. Nuklearna postrojenja u Natanzu, Isfahanu i Fordowu bila bi zatvorena;
  6. Međunarodna agencija za atomsku energiju dobila bi pristup svim informacijama o iranskom programu;
  7. Iran bi odustao od modela djelovanja preko posredničkih skupina;
  8. Iran bi prestao financirati i naoružavati takve skupine u regiji;
  9. Hormuški tjesnac ostao bi otvoren kao slobodna pomorska zona;
  10. Iran bi ograničio broj i domet svojih projektila;
  11. Daljnja uporaba projektila bila bi dopuštena isključivo za samoobranu;
  12. Sve sankcije Iranu bile bi ukinute;
  13. Iran bi dobio pomoć u razvoju civilnog nuklearnog programa u nuklearnoj elektrani Bušehr;
  14. Ukinula bi se prijetnja ponovnog uvođenja sankcija;
  15. SAD i Izrael pomogli bi Iranu u razvoju civilnog nuklearnog programa u Bušehru za proizvodnju električne energije, prenosi Index.

Trump je rekao da je Iran napravio vrijedan ustupak u vezi s nenuklearnom energijom i Hormuškim tjesnacem.

Iran je efektivno zatvorio plovni put, kojim inače prolazi petina svjetske nafte, otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade prije četiri tjedna, stvarajući najgori šok u opskrbi energijom u povijesti i uzrokujući nagli porast cijena goriva.

Američki, izraelski i iranski napadi su se nastavili, a izvori su rekli da se Washington priprema slanje još vojnika u regiju.

Teme
Iran Izrael sad

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ