Izraelski Channel 12: Trump poslao Iranu plan od 15 točaka. Što nudi, što traži?

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da Sjedinjene Države napreduju u naporima da se s Iranom ispregovara kraj rata, a mediji prenose da je Washington poslao prijedlog rješenja od 15 točaka.
Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao da SAD razgovara s "pravim ljudima" u Iranu, dodajući da Iranci jako žele postići dogovor.
Teheran je porekao da su se održali izravni razgovori. Moćni iranski predsjednik parlamenta Mohammad Baqer Qalibaf u ponedjeljak je to odbacio kao "lažne vijesti".
Pozivajući se na dva dužnosnika, New York Times je u utorak izvijestio da je Washington poslao Iranu plan od 15 točaka za okončanje rata.
Primirje za raspravu o točkama plana
Izraelski Kanal 12, pozivajući se na tri izvora, izvijestio je da SAD traži jednomjesečno primirje kako bi se raspravljalo o tim točkama.
Izraelski medij izvijestio je da plan navodno uključuje:
- Iran bi demontirao svoje nuklearne kapacitete;
- Iran bi se obvezao da neće razvijati nuklearno oružje;
- Iran ne bi dalje obogaćivao nuklearni materijal;
- Sav obogaćeni materijal bio bi predan prema rasporedu koji bi odredili SAD, Izrael i Iran;
- Nuklearna postrojenja u Natanzu, Isfahanu i Fordowu bila bi zatvorena;
- Međunarodna agencija za atomsku energiju dobila bi pristup svim informacijama o iranskom programu;
- Iran bi odustao od modela djelovanja preko posredničkih skupina;
- Iran bi prestao financirati i naoružavati takve skupine u regiji;
- Hormuški tjesnac ostao bi otvoren kao slobodna pomorska zona;
- Iran bi ograničio broj i domet svojih projektila;
- Daljnja uporaba projektila bila bi dopuštena isključivo za samoobranu;
- Sve sankcije Iranu bile bi ukinute;
- Iran bi dobio pomoć u razvoju civilnog nuklearnog programa u nuklearnoj elektrani Bušehr;
- Ukinula bi se prijetnja ponovnog uvođenja sankcija;
- SAD i Izrael pomogli bi Iranu u razvoju civilnog nuklearnog programa u Bušehru za proizvodnju električne energije, prenosi Index.
Trump je rekao da je Iran napravio vrijedan ustupak u vezi s nenuklearnom energijom i Hormuškim tjesnacem.
Iran je efektivno zatvorio plovni put, kojim inače prolazi petina svjetske nafte, otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade prije četiri tjedna, stvarajući najgori šok u opskrbi energijom u povijesti i uzrokujući nagli porast cijena goriva.
Američki, izraelski i iranski napadi su se nastavili, a izvori su rekli da se Washington priprema slanje još vojnika u regiju.
