"Važne su jer naglašavaju dijalog, ljudska i građanska prava za sve, to je isto papa naglasio sad za Venezuelu. Od tih poruka ne treba odustajati, Vatikan to zna, i vraća se kao globalni igrač u diplomacijske vode. Sad, koliko će to biti učinkovito, ne znamo. Primjerice, papin govor je potaknuo američke biskupe u studenom u Baltimoreu na njihovom jesenskom zasjedanju da pošalju Trumpovoj administraciji jednu posebnu poruku, to se nije dogodilo 12 godina. Ali sad su poslali posebnu poruku da su to naprosto nehumane stvari koje čine prema imigrantima, i ta nehumana retorika. Biskupi su tu dali jednu jasnu poruku koja je odjeknula, i papa je stao iza njih. Iz tih se poruka moglo zaključiti da se to tiče Trumpa."