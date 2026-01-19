Mario Trifunović
Teolog: Hrvatska ima svoj MAGA pokret, možda imaju ideju učiniti Hrvatsku "great again"
Teolog Mario Trifunović gostovao je u Novom danu s našom Ninom Kljenak te je komentirao poruke pape Lava u kojima kritizira postupanje prema migrantima i upotrebu sile...
Mario Trifunović istaknuo je kako iako papa Lav XIV. nije direktno prozvao Donalda Trumpa, otvoreno je kritizirao imigracijsku politiku u SAD-u, a u svom većem govoru osudio je i diplomaciju koja počiva na sili.
"Nehumane politike prema migrantima vidimo od početka mandata Trumpa u SAD-u. To bih povezao i s papinim govorom kada govori i o slobodi izražavanja i slobodi medija, kako se ugrožava sloboda medija u SAD-u."
Govoreći o ubojstvu žene u Minnesoti od strane ICE agenta, Trifunović podsjeća da su Vance i Trump govorili preko službenih mreža i ublažavali zločin govoreći da to nije ubojstvo, nego pokušaj sprječavanja terorizma.
"Zanimljivo je da papa govori o slobodi izražavanja, zato što je Trump pokušao cenzurirati par puta medije", tumači Trifunović dalje, "a to je poveznica i s našim kontekstom. Uvijek su neki takozvani woke ljevičari krivi za sve, Vance je pisao da je ubijena žena teroristička ljevičarka. To je ta neka retorika. Na službenim kanalima, kršćanske poruke se koriste jako zanimljivo - militarizacija s kršćanskim porukama, kao da se oni bore za mir koristeći nasilje i oružje. A to nije baš kršćanska poruka."
Papa govori o sili, propituje se kršenje međunarodnog prava
"Uoči Božića je vatikanska diplomacija pokušavala još nekako ublažiti krvoproliće u Venezueli, bilo je tu nastojanja da se spriječi i da dođe do humanog prijelaza, međutim, vidimo da to nije ni ideja ni želja SAD-a, pogotovo ne Trumpa. I ako se ljudi nadaju demokraciji, zasigurno je neće dobiti s Donaldom Trumpom."
"Ljudi su sve više na ulicama u SAD-u, ne mogu to više gledati, kuže i šalju vrlo zanimljive poruke prema vladajućoj administraciji", spominje prosvjede nakon ubojstva u Minneapolisu Trifunović.
Koliko su papine poruke važne u današnjem kontekstu?
"Važne su jer naglašavaju dijalog, ljudska i građanska prava za sve, to je isto papa naglasio sad za Venezuelu. Od tih poruka ne treba odustajati, Vatikan to zna, i vraća se kao globalni igrač u diplomacijske vode. Sad, koliko će to biti učinkovito, ne znamo. Primjerice, papin govor je potaknuo američke biskupe u studenom u Baltimoreu na njihovom jesenskom zasjedanju da pošalju Trumpovoj administraciji jednu posebnu poruku, to se nije dogodilo 12 godina. Ali sad su poslali posebnu poruku da su to naprosto nehumane stvari koje čine prema imigrantima, i ta nehumana retorika. Biskupi su tu dali jednu jasnu poruku koja je odjeknula, i papa je stao iza njih. Iz tih se poruka moglo zaključiti da se to tiče Trumpa."
Čuju li kršćani papine poruke?
"Selektivno se čuju poruke, pogotovo prema migrantima: Vidimo svako malo, pa i u vrijeme Došašća, bilo je nekoliko slučajeva i u Hrvatskoj, primjerice u Rijeci, da su tukli migrante i strane radnike, ali nismo, osim od riječkog nadbiskupa Mate Uzinića, čuli na razini Hrvatske biskupske konferencije, neki stav, neki apel, građanima i katolicima pogotovo, da se odnose humanije prema stranim radnicima. Čekamo na to, trebalo bi stići, jer je to na kraju krajeva poruka pape Lava."
Podsjećamo, premijer Andrej Plenković će se danas sastati na redovitom polugodišnjem sastanku s Hrvatskom biskupskom konferencijom, nakon koje neće odgovarati na pitanja, nego će se samo oglasiti priopćenjem. Trifunović komentira kako neodržavanje konferencije za medije podsjeća na poteze američke MAGA-e: "U našem kontekstu, to je od javnog interesa i trebalo bi biti transparentno. Svatko bi trebao moći postaviti pitanje o čemu se tu raspravlja, što je tu točno tema, što je agenda."
Komentira i namjeru katoličkih konzervativaca, poput Batarella, Markić i voditelj Vitezova srca Marijinog koji su najavili borbu protiv komunizma i medija kroz kanal političke stranke.
"Ovih dana sam to nazvao hrvatskim MAGA pokretom, možda imaju ideju učiniti Hrvatsku "great again". Kako će to izgledati, ne znam. Istaknut ću komentar povjesničara Marka Medveda koji je napisao da ne vjeruje da će ipak većina katolika to podržati. Zanimljiva je ta borba protiv neprijatelja koji više ne postoji. To je isto kao i što Thompson šalje poruke, to je uvijek ista agenda, borba protiv komunizma kojeg više nema. I kakva borba protiv medija? To me opet podsjeća na Trumpa."
