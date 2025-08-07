Mario Trifunović
Teolog: Mladi na koncertima slave rame uz rame s onima koji nose ustaške simbole, pitam se gdje je zakazala Crkva
Nina Kljenak
|
07. kol. 2025. 06:50
| Novi dan
|
0komentara
Mario Trifunović, njemački i hrvatski novinar i teolog, gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o porukama nadbiskupa Dražena Kutleše iz Knina, katoličkoj ikongrafiji na koncertima i Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas