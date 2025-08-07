Oglas

Mario Trifunović

Teolog: Mladi na koncertima slave rame uz rame s onima koji nose ustaške simbole, pitam se gdje je zakazala Crkva

Nina Kljenak
07. kol. 2025. 06:50

Mario Trifunović, njemački i hrvatski novinar i teolog, gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o porukama nadbiskupa Dražena Kutleše iz Knina, katoličkoj ikongrafiji na koncertima i Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj.

