Teolog: Čak je i papa Franjo dao svoje jasno "da" spolnom odgoju

"Reakcija je pomalo paradoksalna. Ono što je zanimljvo je da govore o nametanju, a koliko vidimo toga nema jer roditelje će se na kraju pitati o tome. To je očito projiciranje sebe na druge jer upravo je ovakvo uplitanje u neutralnost države pokušaj nametanja vlastitog svjetonazora", kaže napominjući da ovakvom kritikom kao da "kritiziraju vlastiti pristup".