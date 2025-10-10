mario trifunović
Teolog: Čak je i papa Franjo dao svoje jasno "da" spolnom odgoju
Teolog Mario Trifunović gostovao je N1 studiju uživo. S našom Ninom Kljenak prokomentirao je ovogodišnju dobitnicu Nobelove nagrade za mir, govorio je o zdravstvenom odgoju...
María Corina Machado iz Venezuele dobitnica je Nobelove nagrade za mir za 2025. godinu. Umjesto Trumpa, nagrada je tako otišla u ruke čelnice venezuelanske oporbe i prepoznatog simbola otpora protiv vladavine Nicolasa Madura.
"Dobro da Trump nije dobio Nobela"
"Dobro da Trump nije dobio Nobela za mir jer je na Kirkovoj komemoraciji izrekao svoju temeljnu dogmu: Mrzim svoje protivnike i ne želim najbolje za njih", podsjeća Trifunović i napominje da to nisu poruke mira i ljubavi.
Kršćanstvo pod krinkom
Komentirajući skorašnju "Make Europe Great Again", šestu po redu konferenciju, europarlamentarac Stipe Bartulica naglasio je da "kako bi Europa napredovala mora ponovno otkriti svoje kršćanske korijene".
Teolog se osvrnuo na to na sljedeći način: "To su poruke više izvana. Iznutra te poruke nisu kršćanske, već se hvataju za kršćanski narativ pod krinkom tradicionalne obitelji i vraćanja tradiciji", govori teolog koji ističe da je retorika, kao i ikonografija sve jača, no - šuplja.
"Retorika i ikonografija koriste se ustvari za mobilizaciju ljudi za svoje politike koje su protivne tom istom kršćanskom narativu", smatra on.
O zdravstvenom odgoju
U svom je gostovanju kritizirao i priopćenje Zagrebačke nadbiskupije vezano uz uvođenje izbornog predmeta zdravstvenog odgoja u zagrebačke škole.
Takve su se stvari događale u zemljama poput Poljske.
"Reakcija je pomalo paradoksalna. Ono što je zanimljvo je da govore o nametanju, a koliko vidimo toga nema jer roditelje će se na kraju pitati o tome. To je očito projiciranje sebe na druge jer upravo je ovakvo uplitanje u neutralnost države pokušaj nametanja vlastitog svjetonazora", kaže napominjući da ovakvom kritikom kao da "kritiziraju vlastiti pristup".
Zanimljivo je, govori dalje, sljedeće:
"Kada je prije 13 godina Crkva krenula u onaj ideološki rat protiv tadašnje Vlade, a protiv zdravstvenog odgoja - Vatikan se uključio i poručio biskupima da smire strasti. i da treba biti dijaloga između državne i crkvene vlasti", rekao je i podcrtao ključnu riječ - dijalog.
"Ni Vatikan ni pape nemaju problem sa zdravstvenim odgojem"
"Tamo gdje se zastupa otvorenost prema drugima, Crkva može postati vrijedan pa čak i poželjan partner za suradnju, ali ovako svisoka plašiti nekakvim ideologijama...Tu nema prostora za razgovor", ocjenjuje teolog Trifunović.
"Čak je i papa Franjo u pobudnici Amores Laetitia "dao svoje jasno "da" spolnom odgoju", ističe i dodaje da je Crkva vidjela da postoji potreba za razboritim spolnim odgojem za djecu i mlade.
"Ni Vatikan ni pape nemaju problem sa zdravstvenim odgojem pa je pitanje sa seksualnošću koliko smatraju da je obrazovanje prijetnja, ne resurs. Pitanje je što oni zastupaju, ako odstupaju što naučava sveopća Crkva", napominje.
Govori da u Poljskoj imaju sličan predmet gdje su i tamošnji biskupi "digli paniku" i apelirali na roditelje na misama da ne dopuste pohađanje ovog predmeta.
Ubrzo je kako prepričava teolog, došlo do opadanja podrške Crkvi. Savjet je tada bio da - promijene retoriku i uključe se u dijalog.
