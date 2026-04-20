Tragedija u Austriji: Trolejbus se zaletio u supermarket, jedna osoba poginula, nekoliko ozlijeđenih

Jedna je osoba poginula, a sedam je ozlijeđeno nakon što je trolejbus izletio s ceste i zabio se u supermarket u ponedjeljak rano poslijepodne u Salzburgu u Austriji, doznaje se od Crvenog križa.
"Jedna je osoba preminula unatoč pokušajima reanimacije", izjavila je za AFP glasnogovornica Crvenog križa.
Sedmero ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu, od kojih je dvoje u teškom stanju, dodala je.
Vlasti zasad nisu objavile nikakve detalje o poginuloj osobi, kao ni o okolnostima nesreće koja se dogodila na raskrižju na sjeveru grada.
Na mjesto događaja upućene su brojne spasilačke službe.
