Vučić: Europska unija je narušila principe vladavine prava, nije im to prvi put

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Tomaševcu optužio Europsku uniju (EU) da je narušila principe vladavine prava time što se njezina visoka dužnosnica sastala s rektorom Sveučilišta u Beogradu Vladanom Đokićem.
Povodom jutrošnjeg sastanka europske povjerenice za proširenje Marte Kos s Đokićem, Vučić je rekao da je EU time „pomalo narušila principe vladavine prava“ jer je riječ o političkom razgovoru, a rektor nema pravo baviti se politikom.
„Što se tiče nekadašnjeg rektora i aktualnog kandidata (studentskog pokreta), bilo za premijera ili za predsjednika države, gospodina Đokića, on je jutros imao susret s gospođom Kos. Tu je EU malo narušila principe vladavine prava, ali koga to briga, nije im to baš prvi put“, kazao je Vučić novinarima nakon otvaranja novog željezničkog mosta preko rijeke Tamiš.
Vučić je rekao da su dužnosnicima Unije „puna usta vladavine prava“, ali da te principe „krše kad im padne na pamet, dok su velemajstori u držanju prodika drugima“.
„Zašto je to kršenje principa vladavine prava? Zato što onaj tko još nije podnio ostavku na mjesto rektora nema pravo baviti se politikom, a oni (EU) u svojoj agendi govore upravo o političkom djelovanju i političkim razgovorima“, naveo je Vučić.
Vučić je ironično dodao da je „siguran da su to bili sadržajni razgovori“ i da je „uvjeren da će mnogo toga donijeti Srbiji“.
„Jedino mi je žao što se taj političar (Đokić) nije odazvao pozivu predsjednika svoje zemlje, a odaziva se na poziv svakoga, i važnog i nevažnog, i ovakvog i onakvog, i svih koji su priznali odcjepljenje dijela njegove teritorije (Kosova)“, kazao je Vučić.
Dodao je i da se „boji da je to loša poruka građanima Srbije jer im (Đokić) time poručuje da neće razgovarati s onima koji drugačije misle, već jedino s onima koji mu naređuju što da radi i koji će mu pomoći da se domogne fotelje“.
„Sve će biti u redu kad Srbija ispuni potrebne uvjete“
Povodom najava da će Europska unija (EU) zamrznuti financije za Srbiju, Vučić je rekao da će sve biti u redu kada Srbija ispuni potrebne uvjete.
„Mislim da ministarstvo financija ispunjava uvjete, policija i ministarstvo energetike ne. I tu bi EU bila u pravu, ali onog trenutka kada ispunimo uvjete, onda će to valjda biti u redu“, rekao je Vučić novinarima nakon obilaska željezničkog mosta u Tomaševcu.
Dodao je da nije važno o kojem je iznosu riječ, kao i da se neki uvjeti, koji još uvijek nisu ispunjeni, odnose na određene mjerače plina.
Vučić je rekao i da se, po tom pitanju, ne bi miješao u političke „spekulacije“.
