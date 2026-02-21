"Treba mi streljivo, a ne prijevoz": Četiri godine Volodimira Zelenskog

Dok se Ukrajina u utorak priprema obilježiti četvrtu godišnjicu ruske sveobuhvatne invazije, a kraj rata se još ne nazire, Zelenskijeva poruka nije se promijenila. I dalje je ondje, preživjevši ne samo desetak ruskih pokušaja atentata, nego i korupcijski skandal koji je prošle godine srušio njegova najbližeg savjetnika – koji je stajao uz njega u sada već slavnom videu – kao i dvojicu njegovih ministara.