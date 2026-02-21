borbenost i skandali
"Treba mi streljivo, a ne prijevoz": Četiri godine Volodimira Zelenskog
Uklanjanje Zelenskog bilo je ključni dio ruskog plana za preuzimanje Ukrajine – projekta za koji je Moskva očekivala da će ga dovršiti u nekoliko dana. Trebao je biti zarobljen ili ubijen, osim ako prethodno ne pobjegne. Izvor blizak predsjedniku rekao je za CNN da su ruski agenti unajmili stanove u neposrednoj blizini predsjedničkog ureda, s nalogom da ga likvidiraju.
U jednom trenutku na početku rata kružila je šala da je Zelenski postao komičar – karijeru kojom se bavio prije ulaska u politiku – jer se nije bojao bombardiranja. U tim ranim danima njegova gotovo nevjerojatna sposobnost preživljavanja i smisao za humor utjelovili su prkosno raspoloženje zemlje. Prema ukrajinskoj verziji događaja, kada su mu Sjedinjene Države ponudile evakuaciju, Zelenski je odgovorio: „Treba mi streljivo, a ne prijevoz.”
Dok se Ukrajina u utorak priprema obilježiti četvrtu godišnjicu ruske sveobuhvatne invazije, a kraj rata se još ne nazire, Zelenskijeva poruka nije se promijenila. I dalje je ondje, preživjevši ne samo desetak ruskih pokušaja atentata, nego i korupcijski skandal koji je prošle godine srušio njegova najbližeg savjetnika – koji je stajao uz njega u sada već slavnom videu – kao i dvojicu njegovih ministara.
Za ovu procjenu Zelenskijeve pozicije CNN je razgovarao s nekima od njegovih najbližih suradnika – uključujući suprugu i pisca govora – kao i s diplomatima i političarima iz Europe i SAD-a koji su blisko surađivali s njim i njegovom administracijom.
Usporedba s Churchillom
Mnogi njegovu izdržljivost pripisuju političkim vještinama, koje su mu, uz nadahnjujuće govore, donijele usporedbe s Winstonom Churchillom.
No poput britanskog ratnog vođe koji je predvodio borbu protiv snažnijeg neprijatelja, i Zelenski je činio pogreške, a njegova budućnost izgleda sve neizvjesnije kako rat traje. Čak i među 60% Ukrajinaca koji kažu da mu vjeruju, samo oko polovice smatra da bi se trebao kandidirati za drugi mandat.
Prošlog srpnja Ukrajinci su izašli na ulice u rijetkim ratnim prosvjedima kako bi se usprotivili planovima vlade da oslabi neovisnost državnih tijela za borbu protiv korupcije. Zelenski je bio prisiljen povući odluku i priznati nezadovoljstvo javnosti.
Više je puta ulazio u sukob s bivšim vojnim zapovjednikom, iznimno popularnim generalom Valerijem Zalužnim, kojega je naposljetku smijenio 2024., što su neki protumačili kao pokušaj neutraliziranja glavnog političkog suparnika. Nedavno je morao upravljati i napetim odnosom s američkim predsjednikom koji ga je javno kritizirao i ponižavao pred svijetom.
Tijekom svega toga Zelenski je pokazivao borbenost za koju Bartosz Cichocki, poljski veleposlanik u Kijevu tijekom invazije, vjeruje da potječe iz njegova djetinjstva u jednom od najsiromašnijih dijelova tadašnjeg Sovjetskog Saveza.
„U sovjetskoj Ukrajini morao si dokazivati svoju snagu, osobito ako si bio mali židovski dječak koji pokušava svima dokazati da zaslužuje poštovanje – to mnogo toga objašnjava”, rekao je Cichocki.
„On ne poštuje slabost, sposoban je suprotstaviti se jačoj sili. To vam treba kada se suočavate s ljudima poput Putina i Patruševa.”
No koliko će ga te osobine moći zadržati na vlasti dok rat ne jenjava, otvoreno je pitanje.
Neočekivani predsjednik
Sa 48 godina i gotovo sedam godina na dužnosti, Zelenski je najmlađa osoba koja je vodila neovisnu Ukrajinu. Ujedno je i najneočekivaniji vođa zemlje. Po struci pravnik, bez političkog iskustva prije kandidature, prvu polovicu profesionalne karijere proveo je u zabavnoj industriji. Proslavio se u hit-seriji „Sluga naroda“, u kojoj je glumio siromašnog učitelja koji neočekivano postaje predsjednik.
Kad je najavio kandidaturu, mnogi su mislili da je riječ o šali. Prestali su se smijati kada je pobijedio tadašnjeg predsjednika Petra Porošenka s više od 73% glasova.
Prije politike izgradio je poslovno carstvo s prihodima od više desetaka milijuna dolara, što je, prema Henryju Haleu, profesoru političkih znanosti na Sveučilištu George Washington i suautoru knjige „The Zelensky Effect“, bila savršena priprema za vrh vlasti.
„Nije ušao u politiku naivan. Shvatio je da u ukrajinskom showbusinessu morate surađivati s oligarsima jer oni kontroliraju televizijske kanale”, rekao je Hale za CNN.
Zelenski je prirodan pred kamerama. Iako daje intervjue i održava konferencije za medije, radije se obraća javnosti putem izravnih video-poruka – ideje koju je, prema riječima njegova savjetnika za komunikacije Dmytra Lytvyna, osmislio sam.
„Već prvog dana odlučio je da ljudima mora objasniti što se događa”, rekao je Lytvyn.
Video-poruke su neformalne, ponekad snimane mobitelom u „selfie“ stilu, ali snažno odjekuju. Vojnici na prvoj crti rekli su CNN-u koliko im znači kada se njihova postrojba spomene. Govori na ukrajinskom jeziku, iako mu to nije bio materinski jezik – odrastao je govoreći ruski, a ukrajinski je usavršio tek u odrasloj dobi uz pomoć učitelja.
Vještina komunikacije
Najbolji trenuci njegova vodstva došli su u najmračnijim danima zemlje. Kada je odlučio ostati u Kijevu dok su se Rusi približavali, mnogima je to bio znak da mu mogu vjerovati.
Njegova supruga Olena Zelenska priznala je da je u prvim danima osjećala „akutni strah“, koji je kasnije postao stalni, ali potisnuti osjećaj.
Gotovo preko noći njegova je popularnost porasla s 37% na 90%.
Ukrajina je uspjela odbiti početni ruski napad na Kijev i povratiti velike teritorije. No uspjesi su zaustavljeni nakon oslobađanja Hersona u studenome 2022. Slijedila su razdoblja zastoja i napetosti, uključujući smjenu Zalužnog 2024. godine.
Godina 2025. obilježena je sporim, iscrpljujućim ruskim napredovanjem duž 1.200 kilometara duge bojišnice. Pregovori o miru zapeli su, a Rusija ostaje pri maksimalističkim zahtjevima na koje Zelenski ne pristaje.
Tvrdoglav i uvjeren da zna najbolje
Zelenski je od početka znao da Ukrajina ne može izdržati bez pomoći saveznika, osobito SAD-a. Njegova odlučnost da osigura pomoć ponekad je djelovala vrlo izravno i zahtjevno.
Često je to uspijevalo – primjerice, Njemačka je od početne suzdržanosti postala jedan od najvećih podupiratelja Ukrajine.
No pristup koji je funkcionirao u Europi nije uspio kod američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je zauzeo neprijateljskiji stav prema Ukrajini i osobno prema Zelenskom.
Unatoč upozorenjima diplomata, Zelenski je otputovao u Washington, gdje je sastanak u Ovalnom uredu završio javnim sukobom. Iako je to izazvalo zabrinutost među zapadnim saveznicima, u Ukrajini mu je popularnost ponovno porasla.
Politički vrtuljak
Četiri godine nakon početka rata, Zelenski i dalje ima rejtinge o kakvima mnogi lideri mogu samo sanjati. Nikada nisu pali ispod 52%, prema podacima Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju.
Ipak, njegov imidž „čovjeka iz naroda“ narušen je korupcijskim skandalima i kritikama zapadnih saveznika. Smijenjeni su neki od njegovih najbližih suradnika, što je potaknulo pitanja o njegovoj prosudbi.
Neizvjesna budućnost
Godine pritiska ostavile su traga. Dan mu počinje između 3 i 4 ujutro, uz prva izvješća s bojišta. Supruga kaže da nije bilo trenutka potpune sreće od početka rata.
Unatoč svemu, suradnici ističu da nije izgubio smisao za humor i da ostaje pristojan prema ljudima.
Rat traje, Rusija nastavlja napredovati, a američka vojna pomoć ostaje neizvjesna. Većina Ukrajinaca protivi se održavanju izbora tijekom rata i smatra da Zelenski treba voditi zemlju prema miru.
Kada i kako će do toga doći, nije jasno. No ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha vjeruje u njega: „Zna kako se nositi s udarcima.”
