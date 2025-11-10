Oglas

VRTOGLAVA SVOTA

Trump BBC-ju prijeti tužbom u iznosu od milijardu dolara: "Imate rok do petka"

N1 Info
N1 Info
|
10. stu. 2025. 16:42
Donald Trump
CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je tužbom protiv BBC-ja u iznosu od milijardu američkih dolara.

Njegovi odvjetnici dali su BBC-ju rok do petka, 14. studenoga, do 17 sati po američkom istočnom vremenu ili 22 sata po britanskom vremenu da "postupi u skladu s zahtjevima".

Ako ne, stoji u pismu Trumpova pravnog tima:

"Predsjedniku Trumpu neće preostati ništa drugo nego da zaštiti svoja zakonska i pravična prava, sva koja su izričito zadržana i nisu se od njih odustalo, uključujući i podnošenje tužbe za naknadu štete u iznosu ne manjem od 1.000.000.000 (jedne milijarde dolara). BBC je službeno upozoren."

Trumpovi odvjetnici zahtijevaju povlačenje (ispravak) spornog sadržaja.

Glasnogovornik Trumpova pravnog tima rekao je za NBC:

"BBC je oklevetao predsjednika Trumpa namjernim i obmanjujućim uređivanjem svojeg dokumentarca kako bi pokušao utjecati na predsjedničke izbore. Predsjednik Trump nastavit će pozivati na odgovornost one koji šire laži, obmane i lažne vijesti."

Glasnogovornik BBC-ja izjavio je za NBC News:

"Pregledat ćemo pismo i u dogledno vrijeme izravno odgovoriti."

Američki predsjednik često koristi taktiku tužbi s takvim iznosima i, također često, sve bude riješeno nagodbama prije samog suđenja. U bitno nižim iznosima, ali svejedno ostavljaju privid da je u pravu iako nikakvih presuda ne bude.

bbc donald trump

