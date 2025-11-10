Oglas

Samir Shah

Ravnatelj BBC-ja ispričao se zbog "pogrešne procjene" pri montaži Trumpovog govora

author
Hina
|
10. stu. 2025. 14:45
U.S. President Donald Trump speaks during an event to make announcements on fertility treatment coverage, in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., October 16, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
REUTERS/Jonathan Ernst

Ravnatelj BBC-ja Samir Shah u ponedjeljak se ispričao za „pogrešnu procjenu” u montaži govora američkog predsjednika Donalda Trumpa u dokumentarnom filmu zbog koje su odstupili direktor BBC-ja i čelnica informativnog programa.

U BBC-jevom programu Panorama, emitiranom tjedan dana prije američkih predsjedničkih izbora, prikazan je govor Donalda Trumpa u kojem su neprirodno spojena dva njegova dijela čime se stvorio dojam da on otvoreno poziva na nemire koji su se u siječnju 2021. dogodili na Capitol Hillu. 

Ta je greška uključena u unutarnje izvješće bivšeg savjetnika za medijske standarde u kojem se kritizira i BBC-evo praćenje rata u Gazi, transrodnih pitanja i drugih tema. 

Samir Shah priznao je da je ta montaža dala pogrešan dojam „izravnog poziva na nasilno djelovanje”, pa se ispričao zbog toga, ali i odbacio tvrdnje da je BBC pokušao prikriti tu pogrešku.

Naglasio je da se britanski medij u unutarnjoj reviziji osvrnuo na tu pogrešku ranije ove godine, no i da je trebao formalno reagirati već tada. 

„Potpuno je jasno da BBC mora zagovarati nepristranost”, napisao je Shah britanskim zastupnicima i najavio da je taj medij predan vraćanju javnog povjerenja i osiguravanju da njegovi novinari zadovoljavaju najviše standarde. 

Teme
BBC Donald Trump Samir Shah

