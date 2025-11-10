robert barić
Hoće li Pokrovsk pasti? Rusi plaćaju ogromnu cijenu, Ukrajinci im neutralizirali taktiku
Gost Ivana Hrstića u N1 studiju uživo bio je vojni analitičar Robert Barić. Razgovarali su o ratu u Ukrajini: trenutnom stanju na bojišnici, (neminovnom?) padu Pokrovska i ruskim operacijskim planovima za zimu i proljeće.
Za početak, Robert Barić iznio je svoje viđenje trenutnog stanja bitke za Pokrovsk, gdje su ruske snage gotovo u potpunosti završile okruživanje ukrajinskih.
"Postoji mogućnost da Pokrovsk padne, ali situacija je toliko dinamična da ne možemo sa sigurnošću prognozirati kako će biti. Ali padne li Pokrovsk, to neće dovesti do drastičnog preokreta u ratu", kaže.
Nakon toga je ukratko objasnio vojno značenje tog grada u Donjeckoj oblasti.
"Pokrovsk se navodi kao jedan od niza gradova čijim će zauzimanjem Rusija dobiti operativnu osnovicu za udar na ključni ostatak Donbasa: utvrđene gradove Konstantinovku, Slovjansk i Kramatorsk. To je bio pokušaj ruske ljetne ofenzive koji nije donio rezultate, da jest svi bi gradovi bili zauzeti i oni bi išli na napad na taj utvrđeni dio."
Barić je napomenuo kako Rusi sporo napreduju, a to plaćaju ogromnom cijenom.
"Mi govorimo o 18 mjeseci, od pada Avdivke do sada, ruskih napora da dođu do Pokrovska. To su platili ogromnom cijenom. Rusija je mijenjala taktiku nekoliko puta. Prvo nakon pada Avdivke, kada se išlo masovnim napadima, velikim trošenjem pješaštva. Ali to se nije moglo dugo koristiti jer su gubici bili ogromni. Zato 2024. započinju s infiltracijskom taktikom: slanjem manjeg broja vojnika u rupe u ukrajinskoj liniji, koju ne mogu pokrivati. Ubacivanje, učvršćivanje i ide se dalje i dalje. Ta taktika je potrajala do kolovoza."
Ukrajina mijenja taktiku
Dodaje kako su Ukrajinci brzo reagirali na promjenu ruske taktike.
"Najbolji primjer bio je proboj prema Dobropiliji na sjeveru. Čini se da rusko zapovjedništvo nije bilo ni svjesno koliko daleko je napredovala ta ruska brigada. Međutim, Ukrajinci su brzo reagirali i to zaustavili.
Sada imamo dvije bitke kod Pokrovska: na jugu i na sjeveru gdje su Rusi poslali ogromne mehanizirane snage da smanje ogromne gubitke ljudstva. To se pokazalo jako lošim. Doslovno su u svakom napadu gubili tenkove i transportere te nisu napravili ništa. To znači da Ukrajinci i dalje imaju tamo pričuvu koju ne angažiraju u Pokrovsku. Sada je glavni cilj Mirnohrad, pregrađe Pokrovska. Ako on padne, Pokrovsk pada kompletno."
"Rusi su u Pokrovsku opet promijenili taktiku: ubacivanje doslovno dva ili tri vojnika u sam grad, to su i Kupjansku radili. To se pokazala kao dobra taktika jer za branjenje urbane koglomeracije trebate strahovito velik broj vojnika", kaže Barić.
Međutim, Barić smatra da čak ni potpuno zauzimanje Pokrovska ne bi pomogao ruskim planovima za osvajanje Donbasa jer bi on i dalje bio u "sivoj zoni".
"Ukrajinci su neutralizirali rusku taktiku probijanja linije ubacivanjem manjih broja vojnika na širokom području. Imaju dovoljno dronova i dovoljno topništva da to mogu zaustaviti. Snimke koje sam vidio su zastrašujuće. Ukrajincima je bilo logično da se povuku, organiziraju novu liniju i Pokrovsk pretvore u sivu zonu, kao što je to Časiv Jar, koji je pao početkom kolovoza. Rusi ne šalju pojačanja kroz Časiv Jar jer je on samo 10 kilometara od Konstantinovke i stalno je lupan dronovima i topništvom. Da se Pokrovsk zauzme, Rusi bi dobili mogućnost tog logističkog središta, ali samo ako bi odmaknuli borbenu liniju barem 20 kilometara od Pokrovska."
Objasnio je i ono što vidi kao ruske pripreme za dva glavna napada tijekom zime i proljeća.
"Ukrajinci rade novu borbenu liniju i čak i sa smanjenim ljudstvom imaju mogućnost kontroliranja prostora između postrojbi. Rusi pak nastoje pripremiti se za zimsko i proljetno djelovanje. Glavni napad bi išao od Pokrovska prema Konstantinovski, a pomoćni od Kupjanska, ako ga zauzmu, prema Limanu i Siversku. Na taj način imaju ideju da ta dva pravca udare na ovaj prsten utvrda. Međutim, za to treba vremena. Rusima polako ponestaje vremena i ljudi", kaže Barić.
