"Ukrajinci su neutralizirali rusku taktiku probijanja linije ubacivanjem manjih broja vojnika na širokom području. Imaju dovoljno dronova i dovoljno topništva da to mogu zaustaviti. Snimke koje sam vidio su zastrašujuće. Ukrajincima je bilo logično da se povuku, organiziraju novu liniju i Pokrovsk pretvore u sivu zonu, kao što je to Časiv Jar, koji je pao početkom kolovoza. Rusi ne šalju pojačanja kroz Časiv Jar jer je on samo 10 kilometara od Konstantinovke i stalno je lupan dronovima i topništvom. Da se Pokrovsk zauzme, Rusi bi dobili mogućnost tog logističkog središta, ali samo ako bi odmaknuli borbenu liniju barem 20 kilometara od Pokrovska."