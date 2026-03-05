Trump: Hameneijev sin mi je neprihvatljiv. Želimo nekoga tko će donijeti sklad i mir u Iran

Getty Images via AFP / TASOS KATOPODIS

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak za Axios da on osobno treba biti uključen u odabir sljedećeg iranskog vođe, naznačivši da mu sin ubijenog vrhovnog vođe Alija Hameneija nije prihvatljiv.

"Hameneijev sin mi je neprihvatljiv. Želimo nekoga tko će donijeti sklad i mir u Iran", rekao je Trump u intervjuu za Axios.

"Moram biti uključen u imenovanje, kao što je to bio slučaj s Delcy u Venezueli", naglasio je Trump.

Delcy Rodriguez prijelazna je predsjednica Venezuele, nakon što su američke snage uhitile predsjednika Nicolasa Madura.

Iranski vrhovni vođa Hamenei, koji je vladao zemljom od 1989., ubijen je u napadu u subotu, na početku izraelsko-američke ofenzive.

Njegov sin, Modžtaba Hamenei, među kandidatima je za njegovog nasljednika. Smatra se jednom od najutjecajnijih osoba u Islamskoj Republici.

Za ovu poziciju, tradicionalno rezerviranu za vjersku osobu, spominjalo se i ime Hasana Homeinija, unuka ajatolaha Ruholaha Homeinija.

