IZA ZAGRLJAJA
Što se krije iza novog saveza EU-a i Kanade? Postoje konkretni interesi
Europska unija i Kanada posljednjih mjeseci sve više produbljuju međusobne odnose, a najnoviji potezi pokazuju da se njihova suradnja želi proširiti daleko izvan trgovine i obuhvatiti pitanja sigurnosti, energije, tehnologije i obrane.
Desetljećima su i Europska unija i Kanada Sjedinjene Države smatrale svojim najbližim saveznikom, glavnim jamcem sigurnosti i ključnim trgovinskim partnerom. Povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću promijenio je takve pretpostavke i natjerao i Bruxelles i Ottawu da preispitaju svoje mjesto u svijetu, piše Euronews.
Ovaj su tjedan dvije strane pokazale koliko se njihov odnos promijenio. U dvama uzastopnim govorima EU i Kanada svoje su približavanje pretvorili u otvoreno političko partnerstvo.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen tijekom govora o stanju Europske unije pozvala je Kanadu da postane prva "pridružena članica" EU-a. Riječ je o novom statusu koji zasad ne postoji u europskim ugovorima, a čiji detalji tek trebaju biti definirani.
"Europa i Kanada jače su zajedno"
Von der Leyen poručila je da Europa i Kanada dijele vrijednosti i pogled na svijet te da žele zajedno graditi budućnost. Kanadski premijer Mark Carney, koji je bio u publici, pozdravio je prijedlog, a njegovo obraćanje Europskom parlamentu idućeg dana također je bilo posvećeno produbljivanju odnosa.
"Europa i Kanada jače su zajedno", rekao je Carney.
Pozornost je privukla i reakcija europskih političara. Kanadski premijer dobio je ovacije u Europskom parlamentu, dok su pojedini zastupnici i europski dužnosnici javno pokazivali oduševljenje približavanjem dviju strana. Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola spomenula je i Australiju i Novi Zeland kao moguće buduće zemlje koje bi mogle biti zainteresirane za sličan odnos s EU-om.
Koje zajedničke interese imaju EU i Kanada?
Iza javnog iskazivanja bliskosti, međutim, postoje i konkretni interesi. Bruxelles i Ottawa žele surađivati na području trgovine, energetike, kritičnih sirovina, baterija, umjetne inteligencije, kvantnih tehnologija, financija, obrane, svemira i Arktika. Carney je pritom govorio i o mogućnosti da mladima bude omogućeno slobodnije kretanje između Kanade i Europe radi života, rada i studiranja.
Upravo su to područja u kojima je suradnja sa SAD-om pod Trumpom postala znatno teža, dok se Kanada i Washington istodobno nalaze u trgovinskom sukobu.
Ipak, Bruxelles i Ottawa nisu potpuno uskladili terminologiju. Von der Leyen snažno je promovirala naziv "pridružena članica", iako za takav status nema postojećeg pravnog presedana. Carney je, s druge strane, koristio izraz "savezništvo za budućnost", budući da bi "pridruženo članstvo" moglo sugerirati prijenos dijela suvereniteta na Bruxelles, što je odbacio.
"Točan naziv pitanje je za Europu", rekao je Carney.
Trumpova reakcija
Unatoč toj razlici, dvije su strane nastavile slati gotovo identične poruke o potrebi jačanja međusobnih veza.
Iza osmijeha i srdačnih susreta ipak postoji zabrinutost zbog budućnosti. EU i Kanada nalaze se između različitih geopolitičkih pritisaka – Trumpove politike "America First", kineske konkurencije i ruske agresije – dok se međunarodna pravila koja žele zaštititi postupno slabe.
Zbog toga se njihovo približavanje ne odnosi samo na razvoj novih prilika, nego i na pokušaj da se osigura otpornost u sve nepredvidljivijem svijetu.
Trump je brzo reagirao na približavanje EU-a i Kanade te zaprijetio "vrlo ozbiljnim carinama" ako bi pridruženo članstvo Kanade u EU-u smatrao neprijateljskim potezom.
Carney je pak poručio da je savez EU-a i Kanade "pozitivna inicijativa" i "nije reakcija na nešto drugo". U svom je govoru istaknuo i da Kanada nije saveznik koji je uz nekoga samo kada mu to odgovara.
"Približavanje EU-a i Kanade je prirodna posljedica"
Penny Naas, direktorica ureda German Marshall Funda u Bruxellesu, približavanje EU-a i Kanade opisala je kao prirodnu posljedicu posljednjih 20 mjeseci.
"SAD se udaljava od uloge oslonca i predvodnika svojeg tradicionalnog saveza demokratskih zemalja. To očito potiče potragu za novim partnerima u neizvjesnom svijetu", rekla je Naas za Euronews.
"Trgovinski status i regulatorno usklađivanje više nisu pozadinski uvjeti za prosperitet. Oni su teren na kojem se izravno vodi borba za moć", dodala je.
"Svaka arhitektura odnosa između EU-a i Kanade od samog će početka biti procjenjivana i napadana na temelju toga", zaključila je.
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