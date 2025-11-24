Trump: Nešto dobro se događa u mirovnim pregovorima Rusije i Ukrajine

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se o pregovorima između SAD-a i Ukrajine, koji su dio američkog mirovnog plana za okončanje rata i zaustavljanje ruske agresije.
Oglas
"Je li doista moguće da se postiže veliki napredak u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine??? Nemojte vjerovati dok ne vidite, ali možda se upravo događa nešto dobro. BOŽE BLAGOSLOVI AMERIKU!”, objavio je Donald Trump na Truth Socialu,
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 16 min.
Najnovije
Oglas
Oglas