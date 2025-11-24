Oglas

Trump: Nešto dobro se događa u mirovnim pregovorima Rusije i Ukrajine

Hina
24. stu. 2025. 13:00
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump arrives at the White House in Washington, D.C., U.S., November 9, 2025. REUTERS/Annabelle Gordon/File Photo
REUTERS/Annabelle Gordon

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se o pregovorima između SAD-a i Ukrajine, koji su dio američkog mirovnog plana za okončanje rata i zaustavljanje ruske agresije.

"Je li doista moguće da se postiže veliki napredak u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine??? Nemojte vjerovati dok ne vidite, ali možda se upravo događa nešto dobro. BOŽE BLAGOSLOVI AMERIKU!”, objavio je Donald Trump na Truth Socialu,

Donald Trump Mirovni pregovori Rusija Ukrajina mirovni plan za rat u Ukrajini

