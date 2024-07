Trump o atentatu: “Nitko nije spomenuo da postoji problem, mogli smo pričekati”

Podijeli :

Bill Pugliano/Getty Images

Donald Trump u subotu je izjavio da ga nitko nije upozorio na problem uoči skupa u Pennsylvaniji kada je, tada nepoznati atentator pucao na njega.

“Nitko to nije spomenuo…, nitko nije rekao da postoji problem. Čekao bih 15 minuta. Mogli su reći da pričekamo 15, 20 minuta, 5 minuta, koliko god. Nitko mi nije rekao”, kazao je Trump u intervjuu za Fox News. “Mislio sam da je to pogreška. Kako je netko dospio na taj krov? I zašto to nije prijavljeno?”

Washington Post je u subotu izvijestio da su najviši dužnosnici američke tajne službe u više navrata odbili zahtjeve Trumpova osiguranja za dodatnim ljudstvom i opremom na događajima prije atentata 13. srpnja.

Agencija, koja je odgovorna za Trumpovu zaštitu, tek je povremeno davala do znanja da joj nedostaju resursi, izvijestile su novine, pozivajući se na izvore upoznate s tim pitanjem.

Glasnogovornik Tajne službe Anthony Guglielmi ranije je odbacio optužbe po kojima je agencija odbila zahtjeve Trumpova tima za dodatnim resursima.

Ravnateljica tajne službe Kimberly Cheatle trebala bi 22. srpnja svjedočiti pred nadzornim odborom Zastupničkog doma Kongresa na saslušanju o atentatu na Trumpa.

