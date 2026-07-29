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u waSHINGTONU

Trump ocijenio sastanke sa Zelenskim i Netanyahuom kao pozitivne

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HINA
|
29. srp. 2026. 06:31
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Trump i Netanyahu
JIM WATSON / AFP

Američki predsjednik Donald Trump rekao je kasno u utorak da su njegovi sastanci s ukrajinskim predsjednikom Volodomirom Zelenskim i izraelskim predsjednikom Benjaminom Netanyahuom bili pozitivni.

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U odvojenim kratkim objavama na društvenoj mreži Truth Social, Trump je rekao da je s obojicom razgovarao o različitim temama, ne navodeći pojedinosti.

"Imali smo vrlo dobar sastanak! Raspravljalo se o mnogim važnim temama", napisao je Trump o sastanku s Netanyahuom.

"Razgovarali smo o mnogim stvarima. Sastanak je prošao vrlo dobro", napisao je o sastanku sa Zelenskim.

Netanyahu i Zelenski boravili su u Washingtonu kako bi nazočili komemoraciji senatoru Lindseyu Grahamu, republikancu i utjecajnom zagovorniku Izraela i Ukrajine.

Teme
benjamin netanyahu donald trump izrael ukrajina vladimir zelenski

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